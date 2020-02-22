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    Отдалится ли «Сельта» от зоны вылета?

    «Сельта» — «Леганес». Прогноз (к. 2.34) и ставки на матч чемпионата Испании 22 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Сельта» — «Леганес»
    Федор Смолов
    В 25 туре чемпионата Испании «Сельта» будет принимать «Леганес». Игра пройдет на стадионе «Балаидос» 22 февраля. Начало встречи — в 15:00 мск. Прогноз на «Сельта» — «Леганес».
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    Футбол. Испания. Примера 22 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.97
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 4.20
  • Ставка!
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    «Сельта»

    Команда из Виго находится максимально близко к зоне вылета. В 24 матчах Ла Лиги она набрала 21 балл и заняла 17 место в таблице, опередив «Мальорку», которая расположилась ниже, лишь по дополнительным показателям.

    В 2020 году подопечные Оскара Гарсии выиграли всего два раза. Одна из этих побед была зафиксирована 12 января. Тогда «Сельта» разгромила «Мериду АД» в Кубке Короля (4:1).

    Чуть позже «кельты» расписали мировую с «Атлетиком» в чемпионате (1:1) и вылетели от «Мирандеса» из Кубка, уступив представителям Сегунды в дополнительное время (1:2).

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    Затем в Примере коллектив из Виго сыграл вничью с «Эйбаром» (0:0), потерпел поражение от «Валенсии» (0:1), одолел «Севилью» (2:1) и заработал 1 балл в битве с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» (2:2).

    «Леганес»

    В 24 турах испанского первенства коллектив из пригорода Мадрида сумел набрать 19 очков. Поэтому в таблице этот клуб сейчас занимает предпоследнее место.

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    • В первой январской игре «Леганес» заработал 1 балл в поединке с «Вальядолидом» (2:2), после чего «огурцы» разгромили «Мурсию» в Кубке Короля (4:0).

    17 января подопечные Хавьера Агирре крупно влетели «Хетафе» в Примере (0:3), а затем они прошли «Эбро» в Кубке (1:0). Позже эта команда увезла ничью с «Ванда Метрополитано», не пропустив от «Атлетико» (0:0).

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    Но затем «Леганес» был разгромлен «Барселоной» в Кубке Испании (0:5). 2 февраля «огурцы» разобрались с «Реалом Сосьедад» (2:1). В следующих матчах коллектив Агирре уступил «Леванте» (0:2) и разошелся миром с «Бетисом» (0:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Сельты» в матче 25 тура Примеры оценивается в 1,97, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,30, а на победу «Леганеса» — 4,46.

    В битве аутсайдеров чемпионата команда из Виго на своем поле может поправить свое турнирное положение. После игры с «Реалом» нападение «кельтов» должно почувствовать уверенность в себе. Наш прогноз и ставка на матч — индивидуальный тотал «Сельты» больше 1,5 с коэффициентом 2,34. 0

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    «Сельта» — «Леганес». Прогноз (к. 2.34) и ставки на матч чемпионата Испании 22 февраля 2020 года. Прогноз на «Сельта» — «Леганес». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.34
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