«Рома» — «Гент». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Лиги Европы 20 февраля 2020 года

В матче 1/16 финала Лиги Европы «Рома» сыграет дома с «Гентом». Игра состоится на стадионе «Олимпико» в Риме 20 февраля. Начало в 23:00 по мск. Прогноз на «Рома» — «Гент».

«Рома»

Команда заняла второе место в квартете J, набрав 9 очков. Чаще всего «Рома» играла вничью (3). Также на счету хозяев две ничьи и одно поражение. На групповой стадии «римляне» оказались в числе самых результативных коллективов, забив 12 голов, то есть в среднем по 2 мяча за игру.

На данный момент в турнире «волки» не проигрывают уже два матча. После поражения от «Боруссии» М (2:1), команда разгромила «Истанбул» 0:3 и сыграла вничью с «Вольфсбергером» (2:2).

Текущая форма «джаллоросси» скверная. Подопечные Паулу Фонсеки не выигрывают с 22 января. На домашней арене «столичные» проиграли 3 из 4 поединков.

Проиграв «Ювентусу» в Кубке Италии 3:1, «Рома» расписала ничью с «Лацио» (1:1), а затем еще три раза подряд уступила — «Сассуоло» 4:2, «Болонье» 2:3 и «Аталанте» 2:1.

Не сыграют Николо Дзаньоло и Давиде Дзаппакоста из травмы. Амаду Диавара получил дисквалификацию.

«Гент»

Гости прекрасно показали себя в группе, выйдя оттуда с первой строчки. Конечно, квартет у бельгийцев оказался куда легче, чем у «римлян», но все же. За 6 игр команда 3 раза сыграла вничью и столько же раз выиграла.

Закончив первый круг 2-матчевой ничейной серией, «Гент» обыграл «Вольфсбург» 1:3 и добыл очко в матче с «Сент-Этьеном» (0:0). После этого коллектив обыграл «Александрию» 2:1.

18 января в Бельгии возобновились матчи чемпионата и с того момента прошло 5 поединков. В четырех из них «буйволы» побеждали. В начале февраля «сине-белые» выиграли у «Мехелена» 0:3, а после сыграли вничью с «Андерлехтом» (1:1). 14 февраля команда выиграла на выезде у «Эйпена» 2:3.

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В составе у гостей тоже есть потери. Не сыграет Роман Яремчук, забивший в этом розыгрыше 3 мяча.

Прогноз и ставка

«Рома» сейчас находится в плохом состоянии, однако любой поединок для подопечных Фонсеки очень важен. В любом из них команда может прервать неудачную серию.

«Гент» — непростой соперник и любит «кусаться». С такими «волками» «буйволы» могут тягаться, поэтому, несмотря на свой статус, гости мальчиками для битья явно не будут.

1.47 дают на «Рому», 7.30 поставили на «Гент», а 4.70 предлагается на ничью. Мы рекомендуем поставить на «обе забьют». У «Ромы» хорошая группа атаки, однако и пропускает команда сейчас немало. А «Генту» только лишь нужен шанс. Коэффициент составляет 1.78. 0