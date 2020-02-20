ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» был в финале Лиги Европы прошлого сезонаТоп-5 претендентов на победу в Лиге Европы Эрлинг ХоланнЛЧ. «Атлетико» переиграл «Ливерпуль», ПСЖ уступил «Боруссии» Бруну ФернандешБлестящий Фернандеш, cпорный VAR и странная победа «МЮ»
  • 07:36
    • «Зенит» не будет продлевать контракт с Шатовым
  • 00:57
    • Дубль Холанна принес «Боруссии» Д победу над ПСЖ
  • 00:52
    • Гол Сауля принес «Атлетико» победу над «Ливерпулем»
  • 00:33
    • Месси о награде «Спортсмен года»: Для меня было настоящей честью получить награду
  • 22:06
    • Юрлова-Перхт одна представит Россию в масс-старте на ЧМ в Антерсельве
  • 21:53
    • Лодыгин стал вратарем тульского «Арсенала»
  • 21:40
    • «Ак Барс» завоевал первое место в Восточной конференции
    Все новости спорта

    Увезет ли «Интер» победу из Разграда?

    «Лудогорец» — «Интер». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч плей-офф Лиги Европы 20 февраля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Лудогорец Прогнозы на Интер Прогнозы на футбол Италии Календарь Лиги Европы
    Прогноз на «Лудогорец» — «Интер»
    Кристиан Эриксен
    В 1/16 финала плей-офф Лиги Европы «Лудогорец» будет принимать «Интер». Игра пройдет на «Лудогорец Арене» 20 февраля. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Лудогорец» — «Интер».

    «Лудогорец»

    Болгарская команда из города Разград заняла второе место в таблице Группы H. В шести играх этот коллектив заработал 8 очков, а разница мячей составила показатель — 10:10.

    В последних матчах 2019 года «Лудогорец» победил всего один раз. Это была встреча в рамках Кубка страны, в которой «орлы» одолели «Септември» София (3:0).

    Затем клуб из Разграда расписал мировую с «Черно Море» в чемпионате (1:1), сыграл вничью с «Ференцварошем» в ЛЕ (1:1), а также заработал 1 балл в противостоянии со «Славией» София (1:1).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Из-за неудовлетворительных результатов «Лудогорец» отправил в отставку тренера Генчева. Руководить «орлами» стал Павел Врба, под крылом которого команда разгромила «Ботев» Враца в стартовой игре 2020 года в рамках болгарского первенства (6:0).

    «Интер»

    Миланская команда не выдержала конкуренции в «Барселоной» и «Боруссией» Д в Группе F в Лиге чемпионов. С 7 набранными очками этот коллектив занял третье место.

  • «Интер Майами» против миланского «Интера» и еще 9 футбольных сражений за копирайт
  • Десятка судебных разбирательств за авторские права в мировом футболе
  • 14/02/2020

    • А в турнирной таблице итальянского первенства «Интер» сейчас опустился на 3 строчку, отстав от «Лацио» на 2 балла и от «Ювентуса» на 3 пункта.

    В первых двух матчах 2020 года «Интер» победил «Наполи» (3:1) и сыграл вничью с «Аталантой» (1:1). В Кубке страны «змеи» разгромили «Кальяри» (4:1). В других встречах в Серии А миланцы разошлись миром с «Лечче» (1:1) и «Кальяри» (1:1).

    8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    В четвертьфинале Кубка «Интер» прошел «Фиорентину» (2:1), а затем команда Конте переиграла «Удинезе» (2:0) и «Милан» (4:2). В полуфинале Кубка «нерадзурри» оказались слабее «Наполи» (0:1), после чего в чемпионате они уступили «Лацио» (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Лудогорца» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4,84, ничья оценивается в 3,90, а победа «Интера» — в 1,78.

    Несмотря на то что коллектив Антонио Конте выглядит сейчас не так ярко, как в первой половине сезона, состав «нерадзурри» на голову выше классом болгарского клуба. Наш прогноз на матч — победа «Интера» с коэффициентом 1,78. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Трактор — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Аталанта — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Аталанта — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.94
  • Экспресс дня 19 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Спартак — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Сочи — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Клуж — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.78
  • Прогноз на матч Шахтер — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.58
  • Прогноз на матч Айнтрахт — РБ Зальцбург
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.85
  • Прогноз на матч Хетафе — Аякс
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Александр Логинов
  • Логинов не просто добыл золото на ЧМ. Он заставил замолчать всех западных критиков
    • 18:50 16/02/2020     Виллиан Жозе
  • Трансферный дайджест. 11-17 февраля
    • 21:08 17/02/2020     Зинедин Зидан
  • Неверные решения Зидана стоили «Реалу» победы
    • 20:48 17/02/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Лудогорец» — «Интер». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч плей-офф Лиги Европы 20 февраля 2020 года. Прогноз на «Лудогорец» — «Интер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78
    Тоже интересно
    «Вегас» — «Вашингтон» Хоккей НХЛ. 30 сэйвов Варламова, передача Орлова и победная шайба КучероваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 18 февраля Вчера в 08:370
  • 07:49
    • Хачанов прекратил борьбу на турнире в Марселе
  • 07:20
    • Холанн: Я хочу быть первым в списке бомбардиров
  • 07:05
    • Тухель: ПСЖ не хватало терпения и своевременных действий в атаке
    Виллиан Жозе Футбол Трансферный дайджест. 11-17 февраляКто заменит Дембеле в «Барселоне», за кем охотится «Ливерпуль», куда отправляют Агуэро и другие трансферные новости последних дней 17/02/2020 в 21:080
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Аталанта» удивлять в ЛЧ?
  • 2.94
    •
  • 01:57
    • Симеоне: Сегодня команда и болельщики были одним целым
  • 01:50
    • Клопп: Мы принимаем это поражение. Жду ответного матча
  • 01:30
    • Кимпембе: Мы были очень небрежны в первом тайме матча с «Боруссией»
    Зинедин Зидан Футбол Неверные решения Зидана стоили «Реалу» победыРеакция прессы на матч «Реал» — «Сельта» 17/02/2020 в 20:480
  • 23:51
    • «Интер» и «Барселона» в мае проведут переговоры по Мартинесу
  • 23:39
    • «Ман Сити» просит «Баварию» включить Гнабри в сделку по Сане
  • 22:53
    • Холанд станет первым, кто сыграет в одном розыгрыше ЛЧ за две команды
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие