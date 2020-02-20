«Лудогорец» — «Интер». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч плей-офф Лиги Европы 20 февраля 2020 года

В 1/16 финала плей-офф Лиги Европы «Лудогорец» будет принимать «Интер». Игра пройдет на «Лудогорец Арене» 20 февраля. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Лудогорец» — «Интер».

«Лудогорец»

Болгарская команда из города Разград заняла второе место в таблице Группы H. В шести играх этот коллектив заработал 8 очков, а разница мячей составила показатель — 10:10.

В последних матчах 2019 года «Лудогорец» победил всего один раз. Это была встреча в рамках Кубка страны, в которой «орлы» одолели «Септември» София (3:0).

Затем клуб из Разграда расписал мировую с «Черно Море» в чемпионате (1:1), сыграл вничью с «Ференцварошем» в ЛЕ (1:1), а также заработал 1 балл в противостоянии со «Славией» София (1:1).

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Из-за неудовлетворительных результатов «Лудогорец» отправил в отставку тренера Генчева. Руководить «орлами» стал Павел Врба, под крылом которого команда разгромила «Ботев» Враца в стартовой игре 2020 года в рамках болгарского первенства (6:0).

«Интер»

Миланская команда не выдержала конкуренции в «Барселоной» и «Боруссией» Д в Группе F в Лиге чемпионов. С 7 набранными очками этот коллектив занял третье место.

А в турнирной таблице итальянского первенства «Интер» сейчас опустился на 3 строчку, отстав от «Лацио» на 2 балла и от «Ювентуса» на 3 пункта.

В первых двух матчах 2020 года «Интер» победил «Наполи» (3:1) и сыграл вничью с «Аталантой» (1:1). В Кубке страны «змеи» разгромили «Кальяри» (4:1). В других встречах в Серии А миланцы разошлись миром с «Лечче» (1:1) и «Кальяри» (1:1).

В четвертьфинале Кубка «Интер» прошел «Фиорентину» (2:1), а затем команда Конте переиграла «Удинезе» (2:0) и «Милан» (4:2). В полуфинале Кубка «нерадзурри» оказались слабее «Наполи» (0:1), после чего в чемпионате они уступили «Лацио» (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «Лудогорца» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4,84, ничья оценивается в 3,90, а победа «Интера» — в 1,78.

Несмотря на то что коллектив Антонио Конте выглядит сейчас не так ярко, как в первой половине сезона, состав «нерадзурри» на голову выше классом болгарского клуба. Наш прогноз на матч — победа «Интера» с коэффициентом 1,78. 0