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    «Айнтрахт» и «РБ Зальцбург» сыграют результативно

    «Айнтрахт» — «РБ Зальцбург». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч плей-офф Лиги Европы 20 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Айнтрахт» — «РБ Зальцбург»
    Давид Абрахам
    В 1/16 финала плей-офф Лиги Европы «Айнтрахт» будет принимать «РБ Зальцбург». Игра пройдет на «Коммерцбанк-Арене» 20 февраля. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Айнтрахт» — «РБ Зальцбург».
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 20 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.12
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 3.20
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    «Айнтрахт»

    Команда из Франкфурта-на-Майне сумела выйти из Группы F со второго места, опередив «Стандард» всего на 1 пункт. В шести матчах на евроарене этот клуб забил 8 голов и пропустил 10.

    В чемпионате Германии у «Айнтрахта» дела складываются не очень удачно. В турнирной таблице немецкого первенства «орлы» занимают десятую строчку.

    В стартовых двух поединках 2020 года «Айнтрахт» победил «Хоффенхайм» (2:1) и «РБ Лейпциг» (2:0), после чего подопечные Ади Хюттера разошлись миром с «Фортуной» (1:1).

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    4 февраля «Айнтрахт» прошел «РБ Лейпциг» в Кубке Германии (3:1). Через несколько дней «орлы» разгромили «Аугсбург» (5:0), а в последнем матче они были биты «Боруссией» Д (0:4).

    «РБ Зальцбург»

    Свой еврокубковый путь австрийский клуб начал в Лиге чемпионов. Но в сложной группе с «Наполи» и «Ливерпулем» эта команда заняла третье место с 7 баллами на счету.

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    • В чемпионате Австрии «быки» совсем недавно потеряли лидерство. В турнирной таблице Бундеслиги они идут вторыми с 44 очками в активе, отстав от ЛАСКа на 1 пункт.

    После поражения от «Ливерпуля» (0:2) «РБ Зальцбург» расписал мировую с «Хартбергом» в домашнем первенстве (2:2), а затем коллектив Джесси Марша сыграл в четырех товарищеских матчах.

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    В первой же официальной игре 2020 года «РБ Зальцбург» легко справился с «Амштеттеном» в Кубке страны (3:0). А в чемпионате «быки» дома потерпели поражение от ЛАСКа (2:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Айнтрахта» в этом поединке букмекеры дают коэффициент 2,10, на ничью — 3,88, а на победу «РБ Зальцбурга» — 3,42.

    На «Коммерцбанк-Арене» встретятся команды, любящие открытую, скоростную игру. Наш прогноз на матч — тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,58. 0

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