«Брюгге» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч плей-офф Лиги Европы 20 февраля 2020 года

В 1/16 финала плей-офф Лиги Европы «Брюгге» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Ян Брейдел» 20 февраля. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Брюгге» — «Манчестер Юнайтед».

«Брюгге»

Бельгийская команда из одноименного города начала свою еврокубковую кампанию с Лиги чемпионов. Но в группе с ПСЖ и «Реалом» она финишировала третьей с 3 баллами в активе.

В домашнем чемпионате «Брюгге» уверенно лидирует в таблице, за 26 туров подопечные Филиппа Клемана заработали 61 очко. Ближайшего преследователя они опережают на 9 пунктов.

В 2020 году черно-синие приняли участие в восьми матчах. И ни в одной из этих встреч этот коллектив не проиграл. Февраль для команды начался с победы над «Антверпеном» (1:0).

Все прогнозы на Лигу Европы

Затем «Брюгге» прошел «Зюльте-Варегем» в Кубке страны (2:1). 12 февраля подопечные Филиппа Клемана разошлись миром со «Стандардом» (0:0), после чего они переиграли «Весланд-Беверен» (2:1).

«Манчестер Юнайтед»

На групповом этапе Лиги Европы манчестерский коллектив заработал 13 очков. Это позволило команде занять первое место в квартете L.

А в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» находится на седьмой строчке с 38 баллами в запасе. От еврокубковой зоны он отстает на 2 пункта.

19 и 22 января подопечные Уле Гуннара Сульшера потерпели два поражения в Премьер-лиге. «Красные дьяволы» уступили «Ливерпулю» (0:2) и «Бернли» (0:2). А затем они прошли «Транмир Роверс» в Кубке страны (6:0).

29 января МЮ одолел «Ман Сити» в Кубке лиги (1:0), но по сумме двух матчей он вылетел (2:3). Чуть позже в АПЛ «манкунианцы» расписали мировую с «Вулверхэмптоном» (0:0) и разобрались с «Челси» (2:0).

Прогноз и ставка

На победу «Брюгге» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,98, ничья оценивается в 3.28, а победа МЮ — в 2,58.

Учитывая форму английского клуба, ему будет нелегко противостоять бельгийцам на их поле. Но свои моменты команда Сульшера найдет. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал МЮ больше 1 с коэффициентом 1,61. 0