АПОЭЛ — «Базель». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч Лиги Европы 20 февраля 2020 года

В четверг, 20 февраля, кипрский АПОЭЛ в Никосии на стадионе ГСП сыграет со швейцарским «Базелем» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Игра начнется в 23:00 по мск. Прогноз на АПОЭЛ — «Базель».

АПОЭЛ

АПОЭЛ попал в 1/16 финала ЛЕ, выйдя из группы A со второго места. Киприоты пропустили вперед «Севилью», но обошли «Карабах» и «Дюделанж».

«Легенды» дома выиграли два матча при одном поражении, уступив неожиданно люксембуржцам (3:4), а на выезде они проиграли только испанцам (0:1), взяли реванш у «Дюделанжа» и расписали мировую с азербайджанцами.

В чемпионате Кипра после 20 туров клуб из Никосии идет на третьей позиции в турнирной таблице, отставая от лидера в лице «Анартосиса» на пять зачетных пунктов.

На выходных АПОЭЛ на своей арене разгромил «Апполон» (4:1) в рамках внутреннего первенства, а перед этим команда два матча не побеждала и не забивала.

«Базель»

«Базель» пробился в плей-офф ЛЕ с первого места группы C, обойдя на одно очко испанский «Хетафе». В шести встречах швейцарцы набрали 13 очков.

Все прогнозы на Лигу Европы

Все три матча на своем стадионе «красно-синие» выиграли, на выезде переиграли только испанцев, сыграли 2:2 с «Трабзонспором» и проиграл 0:1 «Краснодару».

В чемпионате Швейцарии команда идет на третьей позиции в турнирной таблице, имея на своем счету 39 очков, что на пять меньше, чем у двух лидеров.

Календарь и таблица Лиги Европы

У «Базеля» сейчас непростой период в первенстве, где они проиграли в четырех матчах из последних пяти при одной виктории. Накануне он уступил в родных стенах «Туну» (0:1).

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Базеля» предлагают — 2.70.

На викторию АПОЭЛя дают — 2.90, ничья оценена — в 3.30.

АПОЭЛ дома — очень опасный и неуступчивый соперник, и учитывая не самую лучшую форму «Базеля», рекомендуем поставить на 1Х. 0