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    АПОЭЛ на Кипре не проиграет «Базелю»?

    АПОЭЛ — «Базель». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч Лиги Европы 20 февраля 2020 года

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    Прогноз на АПОЭЛ — «Базель»
    Томас де Висенти
    В четверг, 20 февраля, кипрский АПОЭЛ в Никосии на стадионе ГСП сыграет со швейцарским «Базелем» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Игра начнется в 23:00 по мск. Прогноз на АПОЭЛ — «Базель».
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 20 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.50
  • Ставка!
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    АПОЭЛ

    АПОЭЛ попал в 1/16 финала ЛЕ, выйдя из группы A со второго места. Киприоты пропустили вперед «Севилью», но обошли «Карабах» и «Дюделанж».

    «Легенды» дома выиграли два матча при одном поражении, уступив неожиданно люксембуржцам (3:4), а на выезде они проиграли только испанцам (0:1), взяли реванш у «Дюделанжа» и расписали мировую с азербайджанцами.

    В чемпионате Кипра после 20 туров клуб из Никосии идет на третьей позиции в турнирной таблице, отставая от лидера в лице «Анартосиса» на пять зачетных пунктов.

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    • На выходных АПОЭЛ на своей арене разгромил «Апполон» (4:1) в рамках внутреннего первенства, а перед этим команда два матча не побеждала и не забивала.

    «Базель»

    «Базель» пробился в плей-офф ЛЕ с первого места группы C, обойдя на одно очко испанский «Хетафе». В шести встречах швейцарцы набрали 13 очков.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Все три матча на своем стадионе «красно-синие» выиграли, на выезде переиграли только испанцев, сыграли 2:2 с «Трабзонспором» и проиграл 0:1 «Краснодару».

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    В чемпионате Швейцарии команда идет на третьей позиции в турнирной таблице, имея на своем счету 39 очков, что на пять меньше, чем у двух лидеров.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    У «Базеля» сейчас непростой период в первенстве, где они проиграли в четырех матчах из последних пяти при одной виктории. Накануне он уступил в родных стенах «Туну» (0:1).

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Базеля» предлагают — 2.70.

    На викторию АПОЭЛя дают — 2.90, ничья оценена — в 3.30.

    АПОЭЛ дома — очень опасный и неуступчивый соперник, и учитывая не самую лучшую форму «Базеля», рекомендуем поставить на 1Х. 0

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    АПОЭЛ — «Базель». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч Лиги Европы 20 февраля 2020 года. Прогноз на АПОЭЛ — «Базель». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.59
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