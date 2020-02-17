«Челси» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.96) и ставки на тоталы в матче АПЛ 17 февраля 2020 года

В 26 туре английской Премьер-лиги «Челси» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» 17 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Челси» — «Манчестер Юнайтед».

«Челси»

Коллектив из юго-западной части Лондона в 25 турах чемпионата Англии сумел заработать 41 очко. Благодаря этому команда располагается в зоне Лиги чемпионов на четвертой позиции. В текущем сезоне АПЛ «Челси» забил 43 гола, а пропустить подопечные Фрэнка Лэмпарда успели 34 мяча, что является одним из худших показателей в обороне среди пятерки сильнейших.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги «аристократы» выступают нестабильно. В конце прошлого года синие чередовали победы провальными поединками. И в 2020 «Челси» продолжает демонстрировать противоречивые результаты. К примеру, 1 января лондонцы в гостях расписали мировую с «Брайтоном» (1:1).

Но уже в 1/32 финала Кубка Англии подопечные Фрэнка Лэмпарда легко прошли представителя Чемпионшипа «Ноттингем Форест», обыграв тех не самым сильным составом (2:0). В следующей встрече в АПЛ «пенсионеры» на «Стэмфорд Бридж» легко разобрались с «Брайтоном» (3:0), который в определенный момент боролся за еврокубковые места.

Все прогнозы на АПЛ

18 января «Челси» отправился в гости к «Ньюкаслу». В поединке на «Сент-Джеймс Парк» лондонцы владели мячом 70% времени, нанесли 19 ударов по воротам, 4 из которых пришлись в створ, но воплотить игровое преимущество в гол им не удалось. А вот хозяевам понадобился лишь один выстрел, чтобы поразить ворота Кепы на 94 минуте. В итоге коллектив Лэмпарда уехал с нулем в графе набранных баллов (0:1).

В других двух матчах АПЛ «Челси» заработал всего 2 очка, сыграв вничью с «Арсеналом» (2:2) и «Лестером» (2:2). Между этими поединками «аристократы» прошли «Халл» в Кубке страны (2:1).

«Манчестер Юнайтед»

Манчестерский коллектив имеет на своем счету 35 очков. Эти баллы команда завоевала в 25 поединках чемпионата Англии, вследствие чего она с разницей голов 36:29 заняла девятое место в таблице. А отстранение от еврокубков их извечных оппонентов «Ман Сити» позволяет красным вступить в борьбу за позицию в зоне в Лиге чемпионов.

2020 год начался для подопечных Уле Гуннара Сульшера провально. В первых трех матчах «Манчестер Юнайтед» ни разу не победил, забил один мяч, а пропустил 5 голов. Сперва в АПЛ «манкунианцы» проиграли «Арсеналу» (0:2), после чего они в Кубке Англии разошлись миром с «Вулверхэмптоном» (0:0). А в Кубке Лиги «красные дьяволы» на «Олд Траффорд» потерпели поражение от «Манчестер Сити» в дерби (1:3).

Первая же победа в новом году была добыта МЮ 11 января. В тот день дубль Рэшфорда, голы Марсьяля и Гринвуда принесли «Юнайтед» три балла в противостоянии с «Норвичем» (4:0). А в ходе переигровки 1/32 финала Кубка Англии МЮ в не самой веселой встрече одержал верх над «Вулвз» благодаря голу Хуана Маты на 67 минуте (1:0).

В следующих двух матчах АПЛ «красные дьяволы» не забивали. В этих поединках команда Сульшера уступила «Ливерпулю» (0:2) и «Бренли» (0:2), после чего молодежь «манкунианцев» покуражилась в игре с «Транмир Роверс» в Кубке страны (6:0). А минимальной победы над «Ман Сити» в Кубке лиги (1:0) не хватило красным для прохода дальше. 1 февраля МЮ на «Олд Траффорд», имея небольшое статистическое преимущество, не сумел забить «Вулверхэмптону» (0:0).

Прогноз

Победа «Челси» в этой встрече оценивается в 1,90, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,68, а на победу «Манчестера Юнайтед» — 4,42.

В нынешнем сезоне лондонская команда пропускает довольно много, а МЮ неплохо играет с клубами из верхушки таблицы. В двух последних поединках этих коллективов подопечные Сульшера выиграли у «Челси» со счетом 4:0 и 2:1. Наш прогноз на матч — тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,96. 0