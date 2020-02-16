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    На «Огюст Делон» забитых мячей будет мало?

    «Реймс» — «Ренн». Прогноз (к. 1.54) и ставки на матч чемпионата Франции 16 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Реймс» — «Ренн»
    Юнис Абдельхамид
    В воскресенье, 16 февраля, в рамках 25-го тура французской Лиги 1 «Реймс» на своей арене «Огюст Делон» примет «Ренн». Начало игры — в 19:00 по Москве. Прогноз на «Реймс» — «Ренн».

    «Реймс»

    «Реймс» по итогам 24 матчей с 33 очками располагается на десятой позиции в турнирной таблице чемпионата Франции, отставая от четвертой строки на семь пунктов.

    В минувшем игровом дне французского первенства «красно-белые» были разгромлены на выезде «Страсбуром» со счетом 0:3. А перед этим они не проигрывали в двух поединках подряд.

    В 22 туре чемпионата 6-кратный чемпион Франции крупно обыграл в гостях «Анже» (4:1), а затем расписал мировую с «Ниццей» (1:1) на своей территории.

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    • На своей арене в текущем французском первенстве «Реймс» победил лишь трижды в 12 поединках, семь игр закончил мировыми исходами и дважды проиграл, разница мячей — 10:7.

    «Ренн»

    Перед стартом 25 тура французского первенства, «Ренн» с 41 зачетным пунктом находится на третьей позиции в турнирной таблице, но четвертое место он опережает лишь на один балл.

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    Бретонцы не могут победить в чемпионате уже в двух играх подряд. В прошлом туре они поделил дома очки с «Брестом» (0:0), а перед этим уступили в гостях «Лиллю» (0:1).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Несколько дней тому назад «красно-черные» смогли пробиться в полуфинал Кубка Франции, переиграв на выезде в матче 1/4 финала четвертолиговый «Бельфорд» со счетом 3:0.

    Вне родных стен в текущем розыгрыше Лиги 1 «Ренн» добыл пять викторий в 12 поединках, три игры закончил ничьими и четыре встречи проиграл, разница забитых и пропущенных — 11:9.

    Игра первого круга принесла гостевую победу «Реймсу» (1:0), в прошлом сезоне «красно-белые» дважды одолели бретонцев по 2:0.

    Прогноз на «Реймс» — «Ренн»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Реймса» — 2.60, победа «Ренна» — 3.10, ничья — 3.05.

    Оба коллектива не отличаются высокой результативностью. Будет неудивительно, если и этот матч закончится на «меньше». 0

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