«Майнц» — «Шальке». Прогноз (к. 3.45) и ставки на матч чемпионата Германии 16 февраля 2020 года

В воскресенье, 16 февраля, «Майнц» на своем поле в 22-м туре немецкой Бундеслиги примет «Шальке». стартовый свисток буде дан в 20:00 по мск. Прогноз на «Майнц» — «Шальке».

«Майнц»

В минувшем туре первенства «Майнц» довольно-таки неожиданно обыграл в Берлине «Герту» со счетом 3:1. Этой викторией он прервал серию из четырех поражений кряду.

В этот неудачный период «красно-белые» в родных стенах уступили 0:1 «Байеру», 1:2 «Фрайбургу» и 1:3 «Баварии», а также на выезде были повержены «Боруссией» М (1:3).

В турнирной таблице немецкой Бундеслиги «Майнц» с 21 зачетным пунктом находится на 15 строке, оторвавшись на четыре балла от опасной зоны.

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На своей территории в текущем розыгрыше германского первенства «05» пока играют бескомпромиссно, выиграв три игры при семи поражениях, разница мячей — 12:20. Отметим, что последние четыре игры в родных пенатах они проиграли.

«Шальке»

«Шальке» не может победить в рамках чемпионата Германии уже в трех играх подряд. Сперва «кобальтовые» были разгромлены в Мюнхене «Баварией» со счетом 0:5.

После чего гелезенкирхенцы две игры свели вничью. В 20 туре они сыграли 0:0 в Берлине с «Гертой», а в последней игре первенства поделили дома очки с «Падерборном» (1:1). Между этими играми «шахтеры» переиграли в Кубке «Герту» — 3:2 ОТ.

Перед стартом 22 игрового дня, «Шальке» расположился на шестой позиции в турнирной таблице, уступая четвертой лигачемпионовской строчке четыре очка.

В десяти выездных встречах этого чемпионата Германии «04» добыли четыре виктории, три поединка закончили мировыми исходами и трижды проиграли, разница забитых и пропущенных — 15:15.

В первом круге «Шальке» дома взял верх над «Майнцем» со счетом 2:1, а в прошлом сезоне эти коллективы обменялись домашними викториями — 3:0 и 0:1.

Прогноз на «Майнц» — «Шальке»

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Шальке» предлагают — 2.60.

На викторию «Майнца» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.45.

На своей арене «Майнц» в этом чемпионате еще не играл вничью. Вполне возможно, что поединок с «Шальке», который в последнее время не особо впечатляет, закончится мировым исходом. 0