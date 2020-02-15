«Норвич» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 2.28) и ставки на матч АПЛ 15 февраля 2020 года

15 февраля «Норвич» примет «Ливерпуль» в рамках 26 тура английской Премьер-лиги. Игра состоится на стадионе «Карроу Роуд». Стартовый свисток будет дан в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Норвич» — «Ливерпуль».

«Норвич»

Команда находится на дне турнирной таблицы АПЛ с 18 очками на счету. Пока что хозяевам можно даже и не думать за повышение позиции, учитывая их нынешнюю игровую форму. Ведь «канарейки» выиграли только раз в пяти последних турах чемпионата.

«Норвич» был разгромлен «Ман Юнайтед» со счетом 4:0. После этого «желто-зеленые», конечно, выиграли 1:0 у «Борнмута», но после этого они снова уступили «Тоттенхэму» 2:1.

В начале февраля команда сыграла в нулевую ничью с «Ньюкаслом». Ну и отметим, что «Норвич» выиграл в 1/16 Кубка Англии у «Бернли» (1:2).

Вместе с «Астон Виллой» «Норвич» больше всех в лиге пропускает — 47 голов. На счету команды больше всего поражений за 25 туров.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» уверенно идет к чемпионскому титулу. 73 очка на счету команды Клоппа и отрыв от «Ман Сити» составляет 22 пункта. До сих пор гости ни разу не проиграли в этом сезоне АПЛ, выиграв 24 раза и один раз сыграв вничью.

Календарь и таблица АПЛ

«Ливерпуль» является рекордсменом по количеству пропущенных мячей — всего 15 голов команда пропустила в этом сезоне. «Красные» выиграли 16 последних матчей турнира, при этом в 9 из 10 игр «мерсисайдцы» уходили с поля «сухими».

В трех последних встречах АПЛ подопечные Клоппа выиграли у «Вулверхэмптона» 1:2, «Вест Хэма» 0:2 и «Саутгемптона» 4:0. Также отметим победу над «Шрусбери» в Кубке Англии, но там играл резервный состав.

Гости пропустили только 6 голов в 12 выездных встречах, одержав при этом 11 побед. Это самый лучший результат в лиге.

Прогноз

«Мерсисайдцы» вряд ли дадут шанс хозяевам. Они мало пропускают, часто забивают — в 30 из 34 матчей не менее двух голов. Так что данный поединок должен остаться за «красными».

10.5 и 1.31 — коэффициенты на победу одной и другой команды. Коэффициент 5.70 букмекеры поставили на ничейный исход.

Прошлая встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу «Ливерпуля». Ожидаем примерно такого же результата, только «Норвич» может и не забить в этом случае. Прогноз — «Ливерпуль» победит и не пропустит за 2.28. 0