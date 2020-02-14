«Боруссия» Д — «Айнтрахт». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч Бундеслиги 14 февраля 2020 года

В рамках 22 тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» сыграет с «Айнтрахтом». Как и обычно, «шмели» будут принимать на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени. Прогноз на «Боруссия» Д — «Айнтрахт».

«Боруссия» Д

В прошлом туре «Боруссия» потерпела обидное поражение. Команда проиграла «Байеру» на выезде со счетом 4:3, дважды выигрывая по ходу поединка. Подопечные Люсьена Фавра ведут жесткую борьбу за место в Лиге чемпионов. Сейчас они имеют 39 очков и занимают третье место.

«Дортмундцы» — самая забивающая команда лиги. На ее счету 59 голов. У той же «Баварии» на один гол меньше. Действительно, «желто-черные» имеют хорошую линию атаки, но вот с обороной у них беда. Хозяева даже от «Аугсбурга» три мяча пропустили.

Кстати, «шмели» проиграли два матча подряд. Перед фиаско в Леверкузене команда уступила «Вердеру» в Кубке Германии 3:2. До этой серии коллектив забил по 5 мячей «Аугсбургу» (3:5), «Униону» (5:0) и «Кельну» (5:1).

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Вообще в нынешнем сезоне футболисты Фавра на своем поле не проигрывали и это с учетом всех турниров.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» набрал отличную форму, выйдя с новогодних праздников. Коллектив Ади Хюттера уже прошел пару серьезных испытаний с хорошим результатом. В первую очередь стоит отметить две победы над «Лейпцигом» — 2:0 в чемпионате и 3:1 в Кубке Германии.

Команда выиграла у «Хоффенхайма» 1:2. С «Фортуной» «орлы» сыграли вничью (1:1). 7 февраля гости разбомбили «Аугсбург» со счетом 5:0.

Таким образом, сейчас «Айнтрахт» занимает 9 место, имея в своем активе 28 очков.

Пока что на выезде статистика коллектива оставляет желать лучшего. В 10 встречах «франкфуртцы» набрали только 7 очков, проиграв в семи матчах.

Прогноз

Нас явно ждет увлекательный поединок, который не оставит зрителей без голов. «Боруссия» имеет большие проблемы в обороне, но при этом команда обладает хорошей атакой. Тем более хозяевам надо исправлять ситуацию. В общем, «низов» ждать не стоит.

1.40 и 7.00 — вот такие коэффициенты предлагаются на победу одной и другой команды. На ничью букмекеры поставили коэфф 5.50.

Два последних матча заканчивались вничью (2:2, 1:1). «Боруссия» не проигрывает «Айнтрахту» уже семь матчей подряд, одержав победу в пяти из них.

Мы предлагаем поставить на «тотал больше 3.5». Коэффициент — 1.84. 0