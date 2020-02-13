«Эпиналь» — «Сент-Этьен». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Кубка Франции 13 февраля 2020 года

В четверг, 13 февраля, в четвертьфинальном матче Кубка Франции четвертолиговый «Эпиналь» на своем поле сыграет с высшелиговым «Сент-Этьеном». Начало игры — в 23:00 мск. Прогноз на «Эпиналь» — «Сент-Этьен».

«Эпиналь»

Представитель четвертого дивизиона Франции в этом кубковом соревновании убрал со своего пути уже пять соперников. На первых четырех этапах он выбил коллективы низших дивизионов.

И только на предыдущем этапе «Эпиналь» впервые встретился с клубом из Лиги 1. На этой стадии он обыграл на своей территории «Лилль» со счетом 2:1, проиграв «догам» первый тайм.

В четвертой по рангу лиге Франции «бело-голубые» находятся на седьмой позиции в турнирной таблице, но лидеру уступает 23 очка, а зону вылета опережает всего на семь пунктов.

Стоит отметить, что команда в последних семи встречах выигрывала только в Кубке Франции, а в чемпионате она не может победить в четырех играх подряд.

«Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» преодолел в текущем Кубке Франции три раунда. На первых двух этапах команда прошла представителей низших дивизионах, обыграв их в гостях.

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В 1/8 финала «зелены» впервые сыграли в этом кубковом соревновании с командой своего дивизиона. На выезде они переиграли 1:0 «Монако» и вышли в четвертьфинал.

После кубковой виктории над монегасками, 10-кратный чемпион Франции уступил в трех встречах первенства подряд. В этом отрезке он проиграл дома 0:2 «Марселю», а также в гостях 1:3 «Мецу» и 0:1 «Монпелье» в последнем туре первенства.

В турнирной таблице Лиги 1 «Сент-Этьен» находится на 15 месте, находясь на расстоянии четырех очков от зоны переходных матчей и восьми — от зоны прямого вылета.

Прогноз на «Эпиналь» — «Сент-Этьен»

«Сент-Этьен», который проваливает чемпионат, постарается через Кубок спасти сезон. Прогнозируем, что «зеленые» смогут отметится в воротах клуба из четвертого дивизиона несколько раз. 0