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    Сможет ли «Марсель» продлить серию без поражений?

    «Лион» — «Марсель». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч Кубка Франции 12 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Лион» — «Марсель»
    «Марсель» имеет серию из 16 матчей без поражений
    В среду, 12 февраля, «Лион» будет принимать «Марсель» в матче 1/4 финала Кубка Франции. Начало матча — в 23:05 мск. Прогноз на «Лион» — «Марсель».
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    Футбол. Франция. Кубок 12 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.12
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 3.35
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    «Лион»

    «Ткачи» в этом кубковом турнире преодолели уже три этапа. Сперва они не заметили любительский коллектив (7:0), а на следующей стадии перестреляли в гостях «Нант» — 4:3.

    В 1/8 финала «Лион» на выезде не без труда обыграл «Ниццу» — 2:1. Соперник сравнял счет на 88-й минуте, после чего только пенальти в добавленное время помог команде пройти дальше.

    В Лиге 1 «Лион» идет девятым, отставая от зоны еврокубков на семь пунктов. Сейчас «олимпийцы» имеют 33 очка — столько же у еще трех команд, борьба идет очень плотная.

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    В чемпионате «Лион» не может победить уже в трех поединках подряд. Сначала было поражение от «Ниццы» (1:2), затем ничья с «Амьеном» (0:0) и фиаско в игре с ПСЖ (2:4).

    «Марсель»

    У «Марселя» в этом году все отлично. Команда идет второй в Лиге 1. При этом у подопечных Виллаша-Боаша не было поражений на протяжении 16-ти встреч подряд. В 12-ти матчах «бело-голубые» побеждали.

    Команда из Марселя в турнирной таблице чемпионата Франции набрала 46 очков и отстает от ПСЖ на 12 пунктов.

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    Новый год для коллектива Андре Виллаша-Боаша начался с победы в 1/32 финала Кубка Франции над «Трелисаком» в серии пенальти (1:1, 4:2).

    В следующем раунде удалось на выезде разгромить «Гранвиль» — 3:0. В 1/8 финала команде противостоял куда более серьезный оппонент — «Страсбург». Тем не менее, марсельцы снова комфортно победили — 3:1.

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    Прогноз

    Победа «Лиона» в грядущем поединке оценивается в 2.10, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.55, а на победу «Марселя» — 3.40.

    «Лион» в последнее время находится не в лучшей форме, а проблем хватает и в чемпионате, поэтому Кубок уходит на второй план. Соперник, в свою очередь, давно не проигрывает и однозначно поборется за очередную победу. Предлагаем поставить на победу «Марселя» с форой 0 за 2.50. 0

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