«Лион» — «Марсель». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч Кубка Франции 12 февраля 2020 года

В среду, 12 февраля, «Лион» будет принимать «Марсель» в матче 1/4 финала Кубка Франции. Начало матча — в 23:05 мск. Прогноз на «Лион» — «Марсель».

«Лион»

«Ткачи» в этом кубковом турнире преодолели уже три этапа. Сперва они не заметили любительский коллектив (7:0), а на следующей стадии перестреляли в гостях «Нант» — 4:3.

В 1/8 финала «Лион» на выезде не без труда обыграл «Ниццу» — 2:1. Соперник сравнял счет на 88-й минуте, после чего только пенальти в добавленное время помог команде пройти дальше.

В Лиге 1 «Лион» идет девятым, отставая от зоны еврокубков на семь пунктов. Сейчас «олимпийцы» имеют 33 очка — столько же у еще трех команд, борьба идет очень плотная.

Все прогнозы на футбол

В чемпионате «Лион» не может победить уже в трех поединках подряд. Сначала было поражение от «Ниццы» (1:2), затем ничья с «Амьеном» (0:0) и фиаско в игре с ПСЖ (2:4).

«Марсель»

У «Марселя» в этом году все отлично. Команда идет второй в Лиге 1. При этом у подопечных Виллаша-Боаша не было поражений на протяжении 16-ти встреч подряд. В 12-ти матчах «бело-голубые» побеждали.

Команда из Марселя в турнирной таблице чемпионата Франции набрала 46 очков и отстает от ПСЖ на 12 пунктов.

Новый год для коллектива Андре Виллаша-Боаша начался с победы в 1/32 финала Кубка Франции над «Трелисаком» в серии пенальти (1:1, 4:2).

В следующем раунде удалось на выезде разгромить «Гранвиль» — 3:0. В 1/8 финала команде противостоял куда более серьезный оппонент — «Страсбург». Тем не менее, марсельцы снова комфортно победили — 3:1.

В прошлом туре Лиги 1 «Марсель» дома обыграл «Тулузу» 1:0 благодаря голу Димитри Пайета.

Прогноз

Победа «Лиона» в грядущем поединке оценивается в 2.10, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.55, а на победу «Марселя» — 3.40.

«Лион» в последнее время находится не в лучшей форме, а проблем хватает и в чемпионате, поэтому Кубок уходит на второй план. Соперник, в свою очередь, давно не проигрывает и однозначно поборется за очередную победу. Предлагаем поставить на победу «Марселя» с форой 0 за 2.50. 0