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    «Миллуол» отберет очки у «Вест Бромвича»?

    «Миллуол» — «Вест Бромвич». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч чемпионата Англии 9 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Миллуол» — «Вест Бромвич»
    Игрок «Миллуола»
    В воскресенье, 9 февраля, в матче 31-го тура первой английской лиги «Миллуол» на своем поле сыграет с «Вест Бромвичем». Игра начнется в 16:30 по мск. Прогноз на «Миллуол» — «Вест Бромвич».
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 09 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Миллуол»

    «Миллуол» с 45 очками находится на девятой позиции в турнирной таблице Чемпионшипа, отставая на пять пунктов от зоны плей-офф (шестая строка).

    «Львы» не могут победить в первенстве в двух последних матчах, сперва проиграв в этот период на выезде «Лидсу» со счетом 2:3, а затем сыграв вничью 0:0 с «Шеффилд Уэнсдэй» в гостях.

    Перед этой неудачной серией, коллектив из Лондона имел 4-матчевую беспроигрышную серию, в которой он победил в трех играх при двух мировых исходах.

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  • 06/02/2020

    • На родной арене в текущем розыгрыше первенства первой английской лиги «Миллуол» победил в восьми встречах из 14, четыре раза сыграл вничью и дважды проиграл, разница мячей — 23:14.

    «Вест Бромвич»

    «Вест Бромвич» — лидер турнирной таблицы Чемпионшипа. В 30 поединках команда набрала 56 очков, что на балл больше, чем у ближайшего преследователя.

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    В минувшем туре «дрозды» на своей арене переиграли «Лутон Таун» со счетом 2:0, прервав таким образом свою 7-матчевую безвыигрышную серию в первенстве.

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    В это период они четыре матча закончили вничью и три встречи проиграли, две их которых состоялись перед победным поединком — от «Сток Сити» (0:1) дома и от «Кардифф Сити» (1:2) в гостях.

    В 15 выездных встречах текущего Чемпионшипа «Вест Бромвич» добился восьми викторий, пять раз сыграл вничью и дважды проиграл, разница забитых и пропущенных — 21:13.

    Игра первого круга этих команд принесла ничью — 1:1, а в Кубке лиги «львы» одолели «дроздов» в их логове — 2:1.

    Прогноз на «Миллуол» — «Вест Бромвич»

    На своей территории «Миллуол» способен дать бой лидеру первенства. Прогнозируем, что «львы» отберут очки у ВБА. 0

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