«Дженоа» — «Кальяри». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Серии А 9 февраля 2020 года

В 23 туре итальянской Серии А состоится поединок между «Дженоа» и «Кальяри». 9 февраля команды встретятся на стадионе «Луиджи Феррарис». Начало матча в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Дженоа» — «Кальяри».

«Дженоа»

«Дженоа» в зоне вылета. У команды 16 очков и даже в случае победы она вряд ли сможет выбраться со дна.

Главной проблемой хозяев является «дыра» в обороне. В лиге «красно-синие» имеют худший показатель пропущенных мячей (43).

Все прогнозы на Серию А

«Дженоа» не выигрывает на протяжении четырех встреч. В прошлых двух играх команда сыграла вничью с «Аталантой» (2:2) и «Фиорентиной» (0:0). Также было два поражения от «Ромы» (1:3) и «Вероны» (2:1).

Валон Бехрами и Кристиан Ромеро пропустят встречу из-за проблем с дисциплиной.

Также стоит добавить, что большинство матчей с участием «Дженоа» завершаются результативно — при трех и более голах. В 5 из 6 последних встреч в Серии А забивалось больше двух мячей.

«Кальяри»

«Кальяри» близок к зоне еврокубков. Сейчас гости располагаются на 7 месте с 32 очками. От «Болоньи» команда отстает всего на один пункт, поэтому есть шанс оказаться выше.

Скорее всего, что главной мотивацией для «сардинийцев» будет безвыигрышная серия, которая составляет 9 поединков. Именно на этом команда и сосредоточится.

Отметим, что «Кальяри» сыграл вничью в трех матчах чемпионата подряд — 2:2 с «Брешией», 1:1 с «Интером» и 2:2 с «Пармой». До этого коллектив потерпел 5 поражений кряду.

В гостях «островитяне» не побеждают на протяжении 7 матчей. В 11 матчах команда выиграла лишь три раза, при этом чаще играла вничью (6).

Прогноз

2.39 и 3.05 — это коэффициенты на победу одной и другой команды. 3.45 букмекеры поставили на вариант ставки с ничейным исходом.

Для «Кальяри» предстоящий матч очень принципиальный. Команда не выигрывает у этого соперника на выезде с 2014 года. К тому же коллективу нужно прервать безвыигрышную серию, чтобы вновь обрести уверенность в своих силах.

Считаем, что у «сардинийцев» есть все шансы на то, чтобы набрать хотя бы очко. Они в первом круге обыграли «Дженоа» со счетом 3:1. Прогноз — Х2 за 1.62. 0