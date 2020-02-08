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    Приблизится ли «Ницца» к зоне еврокубков?

    «Ницца» — «Ним». Прогноз (к. 4.20) и ставки на матч чемпионата Франции 8 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Ницца» — «Ним»
    «Ницца» занимает восьмое место
    В субботу, 8 февраля, «Ницца» будет принимать «Ним» в рамках 24-го тура французской Лиги 1. Начало матча — в 22:00 мск. Прогноз на «Ницца» — «Ним».
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    Футбол. Франция. Лига 1 08 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 1.95
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  • 3.50
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    «Ницца»

    «Ницца» в рамках чемпионата Франции не знает горечи поражений уже в семи последних поединках. В этот период она выиграла три встречи при четырех ничейных результатах.

    В позапрошлом туре первенства «орлята» обыграли в родных пенатах «Лион» со счетом 2:1. Перед этим дважды сыграли вничью по 1:1 — с «Анже» в гостях и «Ренном» дома.

    В прошлом туре клуб сыграл вничью против «Лилля» (1:1).

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    После 23 туров на счету «гимназистов» числится 33 зачетных балла, с которыми они идут на восьмой позиции в турнирки Лиги 1.

    «Ним»

    После 23 сыгранных матчей «Ним» набрал всего 21 очко и идет в зоне плей-офф, на 18 позиции. От 17 безопасной строчки команда отстает на три пункта.

    За восемь поединков во всех турнирах с начала ноября до конца года клуб лишь раз не проиграл. В этом матче он довольствовался ничьей против «Меца» (1:1).

    Начало нового года принесло коллективу две победы — над «Туром» (2:2) по пенальти в Кубке Франции, а также — над «Реймсом» (2:0) в Лиге 1.

    После этого в трех играх кряду во всех турнирах «Ним» проиграл, но два предыдущих поединка он одержал две победы — над «Монако» (3:1) и «Дижон» (2:0).

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,91, тогда как успех гостей оценивается в 4,00, ничья — в 3,50.

    Рекомендуем ставить на то, что «Ницца» выиграет, и обе команды забьют за 4,20. 0

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