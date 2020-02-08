«Герта» — «Майнц». Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч чемпионата Германии 8 февраля 2020 года

В субботу, 8 февраля, в 21-м туре немецкой Бундеслиги «Герта» на своем стадионе «Олимпиаштадион» примет «Майнц». Начало игры — в 17:30 по мск. Прогноз на «Герта» — «Майнц».

«Герта»

По итогам 20 туров немецкого первенства «Герта» разместилась на 13 месте в турнирной таблице, имея в своей копилке 23 очка, опережая опасную зону всего на семь пунктов.

За минувшие семь игр Бундеслиги «старая дама» уступила только в одном случае — два тура тому назад она была разгромлена на своей территории «Баварией» со счетом 0:4.

Также в этом отрезке берлинцы три раза сыграли вничью и три встречи выиграли. Одна из викторий состоялась в предпоследнем игровом дне над «Вольфсбургом» (2:1) в его логове.

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Посреди текущей недели клуб вылетел из Кубка Германии, уступив в 1/8 финала «Шальке» (2:3) в дополнительное время.

«Майнц»

После 20 туров Бундеслиги команда из Майнца расположилась рядом с зоной борьбы за выживание. С 18 баллами в активе этот клуб занял 15 место.

В трех из четырех последних матчей минувшего года «карнавальники» проиграли. Сперва подопечные Акима Байерлорцера уступили «Аугсбургу» (1:2), а затем они были разгромлены «Боруссией» Д (0:4).

2020 год коллектив также начал с трех поражений в немецком первенстве. В 18-20 турах «карнавальщики» были слабее «Фрайбурга» (1:2), «Боруссии» М (1:3) и «Баварии» (1:3).

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,00, тогда как успех гостей оценивается в 3,60, а ничья — в 3,70.

Рекомендуем ставить на то, что «Герта» выиграет, и обе команды забьют за 3,40. 0