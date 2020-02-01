«РБ Лейпциг» — «Боруссия» М. Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч Бундеслиги 1 февраля 2020 года

В 20 туре немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» будет принимать «Боруссию» М. Игра пройдет на «Ред Булл Арене» 1 февраля. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Боруссия» М.

«РБ Лейпциг»

После 19 туров клуб из Лейпцига с 40 баллами на счету находится на первой строчке в таблице чемпионата Германии. В спину команде дышит «Бавария» с 39 очками и «Боруссия» М, имеющая 38 пунктов.

До недавнего времени подопечные Юлиана Нагельсмана никому не проигрывали в течение 13 встреч. Но в последних шести матчах «РБ Лейпциг» дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение.

Сперва в последнем поединке группового этапа ЛЧ «быки» разошлись миром с «Лионом» (2:2), а после победы над «Фортуной» в Бундеслиге (3:0) эта команда не смогла выявить сильнейшего в битве с «Боруссией» Д (3:3).

В заключительной встрече 2019 года «РБ Лейпциг» одолел «Аугсбург» (3:1). В 18 туре немецкого первенства «быки» взяли верх над «Унионом» (3:1). 25 января коллектив Нагельсмана оказался слабее «Айнтрахта» (0:2).

«Боруссия» М

За 19 туров Бундеслиги команда из Менхенгладбаха сумела заработать 38 очков. Сейчас она замыкает тройку сильнейших в таблице. От первой позиции этот коллектив отделяют 2 пункта.

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Но в недавних пяти встречах чемпионата Германии подопечные Марко Розе заработали всего 7 баллов. 15 декабря «Боруссия» М потерпела поражение от «Вольфсбурга» (1:2).

Чуть позже «жеребята» разобрались с «Падерборном» (2:0). В последней игре минувшего года черно-бело-зеленые разошлись миром с «Гертой» (0:0).

17 января в 18 туре немецкого первенства «Боруссия» М оказалась слабее «Шальке» (0:2). А через неделю «Гладбах» одержал верх над «Майнцем» (3:1).

Прогноз

Победа «РБ Лейпцига» в игре 20 тура Бундеслиги оценивается в 1,55, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,80, а на победу «Боруссии» М — 5,50.

На «Ред Булл Арене» «быки» сделают все, чтобы заработать 3 балла и сохранить лидерство. Но «Гладбах» имеет свои планы на эту игру. Наш прогноз — «РБ Лейпциг» не проиграет и тотал больше 2,5 за 1,72. 0