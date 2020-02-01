ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кике СетьенКаталонское обновление. Три трансфера для Сетьена Эдинсон КаваниЗакрытие трансферного окна. Зима 2020. Онлайн Ковальчук помог «Монреалю» победитьНХЛ. Два очка Гусева, гол Ковальчука
  • 22:46
    • Смолов перешел в «Сельту»
  • 09:56
    • «Боруссия» Д и «Ювентус» договорились по трансферу Джана
  • 09:44
    • Кокорин: Уйду в аренду, когда буду не нужен «Зениту»
  • 09:32
    • Девятая подряд победа «Торонто», «Бостон» разобрался с «Голден Стэйт»
  • 08:31
    • «Локомотив» и «Сельта» отложили вопрос полноценного трансфера Смолова
  • 00:29
    • «Ньюкасл» арендовал защитника сборной Англии
  • 00:15
    • ЦСКА переиграл «Химки» в Евролиге
    Все новости спорта

    Сохранит ли «РБ Лейпциг» лидерство в таблице?

    «РБ Лейпциг» — «Боруссия» М. Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч Бундеслиги 1 февраля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на РБ Лейпциг Прогнозы на Боруссию М Календарь Бундеслиги
    Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Боруссия» М
    Марсель Забитцер
    В 20 туре немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» будет принимать «Боруссию» М. Игра пройдет на «Ред Булл Арене» 1 февраля. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Боруссия» М.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 01 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.52
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 5.80
  • Играть!
    •

    «РБ Лейпциг»

    После 19 туров клуб из Лейпцига с 40 баллами на счету находится на первой строчке в таблице чемпионата Германии. В спину команде дышит «Бавария» с 39 очками и «Боруссия» М, имеющая 38 пунктов.

    До недавнего времени подопечные Юлиана Нагельсмана никому не проигрывали в течение 13 встреч. Но в последних шести матчах «РБ Лейпциг» дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение.

    Сперва в последнем поединке группового этапа ЛЧ «быки» разошлись миром с «Лионом» (2:2), а после победы над «Фортуной» в Бундеслиге (3:0) эта команда не смогла выявить сильнейшего в битве с «Боруссией» Д (3:3).

  • «Быки» и хейтеры. Почему «РБ Лейпциг» ненавидят в Бундеслиге?
  • Рассказываем, почему «РБ Лейпциг» — самая ненавидимая футбольная команда в Бундеслиге
  • 16/01/2020

    • В заключительной встрече 2019 года «РБ Лейпциг» одолел «Аугсбург» (3:1). В 18 туре немецкого первенства «быки» взяли верх над «Унионом» (3:1). 25 января коллектив Нагельсмана оказался слабее «Айнтрахта» (0:2).

    «Боруссия» М

    За 19 туров Бундеслиги команда из Менхенгладбаха сумела заработать 38 очков. Сейчас она замыкает тройку сильнейших в таблице. От первой позиции этот коллектив отделяют 2 пункта.

    Все прогнозы на футбол

    Но в недавних пяти встречах чемпионата Германии подопечные Марко Розе заработали всего 7 баллов. 15 декабря «Боруссия» М потерпела поражение от «Вольфсбурга» (1:2).

    Чуть позже «жеребята» разобрались с «Падерборном» (2:0). В последней игре минувшего года черно-бело-зеленые разошлись миром с «Гертой» (0:0).

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    17 января в 18 туре немецкого первенства «Боруссия» М оказалась слабее «Шальке» (0:2). А через неделю «Гладбах» одержал верх над «Майнцем» (3:1).

    Прогноз

    Победа «РБ Лейпцига» в игре 20 тура Бундеслиги оценивается в 1,55, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,80, а на победу «Боруссии» М — 5,50.

    На «Ред Булл Арене» «быки» сделают все, чтобы заработать 3 балла и сохранить лидерство. Но «Гладбах» имеет свои планы на эту игру. Наш прогноз — «РБ Лейпциг» не проиграет и тотал больше 2,5 за 1,72. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Тим — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Амур — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Адмирал — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Герта — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.77
  • Экспресс дня 31 января
  • Сегодня в 22:30
    •  5.50
  • Прогноз на матч Ренн — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.69
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Питтсбург — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Локомотив — Партизан
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Лестер — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Унион
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Роберто Фирмино
  • Недооцененный лидер. «Ливерпуль» зависит от Фирмино больше, чем вы могли подумать
    • 13:40 25/01/2020     «Валенсия» — «Барселона»
  • Скромность в ударах. «Барселона» прогрессирует, но есть куда расти
    • 14:39 26/01/2020     Леонид Слуцкий
  • Планы на зиму: «Рубин»
    • 20:48 28/01/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «РБ Лейпциг» — «Боруссия» М. Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч Бундеслиги 1 февраля 2020 года. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Боруссия» М. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
    Тоже интересно
    Уле-Гуннар Сульшер и Пеп Гвардиола Футбол Очередной финал для Гвардиолы, еще одна отсрочка для Сульшера«МЮ» вновь обыграл «Сити» на «Этихаде», но в финал Кубка лиги пробились «горожане» Вчера в 16:080
  • 23:55
    • «Крылья Советов» объявили о переходе защитника сборной Алжира
  • 23:50
    • «Рубин» арендовал защитника «Браги»
  • 23:29
    • «Барселона» разгромила «Леганес» и вышла в четвертьфинал Кубка Испании
    Футболисты «Ливерпуля» Футбол Парни Клоппа превзошли «Челси» Моуринью. Следующая остановка — непобедимый «Арсенал»«Красные» одержали победу над «Вест Хэмом» в перенесенном матче 18-го тура Вчера в 13:270
  • Экспресс дня

  • Отберет ли «Герта» очки у «Шальке»?
  • 3.77
    •
  • 08:57
    • «Атлетико» пытается вернуть Ферреуру-Карраско
  • 08:44
    • Матич не намерен покидать «МЮ»
  • 08:14
    • «Милан» подпишет двух перспективных игроков
    Новак Джокович Теннис Australian Open. Кенин и Мугуруса поспорят за трофей, Джокович выбил Федерера30 января на Открытом чемпионате Австралии по теннису прошли полуфинальные поединки в мужском и женском одиночных разрядах Вчера в 14:130
  • 22:25
    • СКА дожал «Авангард» в овертайме
  • 19:01
    • Плющенко: Не надо задирать нос после этого чемпионата Европы
  • 16:16
    • Опубликованы эскизы новой арены СКА
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие