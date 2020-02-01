«Борнмут» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч АПЛ 1 февраля 2020 года

В матче 25-го тура АПЛ «Борнмут» будет принимать «Астон Виллу». Встреча пройдет 1 февраля на стадионе «Дин Корт». Начало — в 17:00 мск. Прогноз на «Борнмут» — «Астон Вилла».

«Борнмут»

В предыдущем туре АПЛ «Борнмуту» удалось прервать удручающую серию в чемпионате из шести подряд матчей без побед (из них — пять поражения). На своем поле команда Эдди Хау со счетом 3:1 обыграла «Брайтон».

После этого «Борнмут» сыграл еще в Кубке Англии, где уступил «Арсеналу» со счетом 1:2 и выбыл из турнира.

В турнирной таблице АПЛ «Борнмут» занимает 18-е место. Команда находится в зоне вылета, имея в активе 23 очка. Столько же у «Вест Хэма», который идет на одну строчку выше, но имеет матч в запасе. Однако при определенных раскладах победа может позволить «Борнмуту» покинуть зону вылета.

Все прогнозы на футбол

На своем поле в текущем чемпионате «Борнмут» выступает не лучшим образом. У команды 3 победы (столько же, сколько и в гостях), 4 ничьи и 5 поражений.

Как завершится битва аутсайдеров АПЛ?

«Астон Вилла»

«Астон Вилла», как и «Борнмут», ведет борьбу за выживание. После 24 туров у команды Дина Смита в активе 25 очков, она занимает 16-е место и на 2 очка опережает трех ближайших преследователей (два из них — «Борнмут» и «Уотфорд» — находятся в зоне вылета).

В трех предыдущих турах АПЛ «Астон Вилла» по разу выиграла, сыграла вничью и проиграла. Команда была разгромлена «Манчестер Сити» (1:6), после чего сыграла вничью с «Брайтоном» (1:1) и одолела «Уотфорд» (2:1).

«Астон Вилла» в текущем чемпионате кошмарно играет на выезде. У команды 8 поражений в гостях при всего 2 победах и 2 ничьих.

К матчу против «Борнмута» «Астон Вилла» подходит в отличном настроении. На днях команде удалось обыграть «Лестер» в Кубке английской лиги (2:1 в ответной встрече после 1:1 в первой игре) и пробиться в финал турнира.

Прогноз

На победу «Борнмута» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,13, на ничью — 3,68, а на победу «Астон Виллы» — 3,56.

Встреча этих команд в первом круге завершилась победой «Борнмута» на выезде со счетом 2:1.

Прогноз на матч — победа «Борнмута» в один мяч или ничья с коэффициентом 1,94. 0