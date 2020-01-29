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    Увеличит ли «Ливерпуль» свой отрыв?

    «Вест Хэм» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч чемпионата Англии 29 января 2020 года

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    Прогноз на «Вест Хэм» — «Ливерпуль»
    Роберто Фирмино
    В среду, 29 января, в перенесенном поединке 18 тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» на Олимпийском стадионе в Лондоне сыграет с «Ливерпулем». Начало игры — 22:45 по мск. Прогноз на «Вест Хэм» — «Ливерпуль».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 29 Января 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 8.30
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 1.33
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    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» в 23 матчах первенства смог набрать столько же очков, которые позволяют команде находится на 17 месте в турнирной таблице, опережая зону вылета только по разнице мячей.

    «Молотобойцы» не могут победить в четырех своих последних играх, трижды проиграв в этом отрезке при одном ничейном исходе.

    Поражения состоялись на выезде от «Шеффилд Юнайтед» (0:1) и «Лестера» (1:4) в рамках АПЛ, а также на своей арене в Кубке Англии от перволигового «Вест Бромвича» (0:1). Мировая была с «Эвертоном» (1:1) дома в чемпионате.

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    В родных стенах «железные» в этом розыгрыше Премьер-лиги добыли лишь три виктории в 11 поединках, дважды сыграли вничью и шесть игр проиграли, разница мячей — 17:20.

    «Ливерпуль»

    У «Ливерпуля» на счету находится 67 зачетных пунктов, позволяющее ему с большим отрывом возглавлять турнирную таблицу английской Премьер-лиги.

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    • На выходных мерсисайдцы сыграли на выезде с третьелиговым «Шрусбери» (2:2) в Кубке Англии. Но в этом поединке Клопп выставил ближайший резерв.

    До этой встречи «красные» выиграли в девяти матчах подряд, пропустив в этом отрезке всего два гола. И только один из них в рамках чемпионата Англии.

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    • В 11 выездных встречах текущего сезона АПЛ «Ливерпуль» одержал десять викторий при одной ничей (сыграли 1:1 с «МЮ» на «Олд Траффорд»), разница забитых и пропущенных — 23:6.

    В прошлом чемпионате в Лондоне эти коллективы сыграли 1:1, а в Ливерпуле верх взяли хозяева — 4:0.

    Прогноз на «Вест Хэм» — «Ливерпуль»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ливерпуля» предлагают — 1.38.

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    На викторию «Вест Хэма» дают — 8.30, ничья оценена — в 5.70.

    «Ливерпуль» зачастую побеждает минимально, так что предлагаем в этой игре поставить с форой на хозяев. 0

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