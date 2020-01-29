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    Выйдет ли «Гранада» в четвертьфинал Кубка Испании?

    «Бадахос» — «Гранада». Прогноз (к. 4.20) и ставки на матч Кубка Испании 29 января 2020 года

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    Прогноз на «Бадахос» — «Гранада»
    «Гранада» переживает спад
    В 1/8 Кубка Испании «Бадахос» сыграет с «Гранадой». Матч пройдет в городе Бадахос на стадионе «Мунисипаль Нуэво Виверо». Начало в 23:00 по мск. Прогноз на «Бадахос» — «Гранада».
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 29 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 3.40
  • X
  • 3.35
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  • 2.15
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    «Бадахос»

    Это уже четвертая стадия Кубка Испании для «Бадахоса». За три предыдущих раунда команда из третьего по рангу дивизиона страны пропустила только два мяча.

    В первом из них коллектив сохранил свои ворота «на замке», победив «Аморебьету» 1:0. Зато забить эстремадурцам сумели «Лас Пальмас» (2:1) и «Эйбар» (3:1).

    По итогам 21 поединка Сегунды B клуб идет на четвертой строчке в зоне плей-офф. В предыдущих пяти матчах во всех турнирах «Бадахос» ни разу не проиграл.

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    «Гранада»

    В новом году «Гранада» одержала победы — над «Мальоркой» (1:0) в Примере, а также над «Тамарасейте» (1:0) и «Бадалоной» (3:1) в Кубке Испании, но произошли поражения от «Барселоны» (0:1) и «Севильи» (0:2).

    Конец 2019 года был закончен разгромным поражением от «Эйбара» (0:3) в Ла Лиге.

    «Красно-белые» начали декабрь с гостевого поражения от «Атлетика» (0:2). Потом дома разгромили «Алавес» (3:0), после чего в родных пенатах были повержены «Леванте» (1:2).

    Затем «Гранада» играла в Кубке Испании, где только по итогам дополнительного времени прошла четвертолиговый «Л'Оспиталет» — 3:2.

    После 21 туров Примеры «насриды», недавно еще шедшие на лидирующих позициях, с 27 очками идут уже на 11-й позиции.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,15, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,40, а ничья — в 3,30.

    Рекомендуем ставить на то, что «Гранада» выиграет, и обе команды забьют за 4,20. 0

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    «Бадахос» — «Гранада». Прогноз (к. 4.20) и ставки на матч Кубка Испании 29 января 2020 года. Прогноз на «Бадахос» — «Гранада». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.20
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