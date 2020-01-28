«Астон Вилла» — «Лестер». Прогноз и ставки на матч Кубка английской лиги 28 января 2020 года

Во вторник, 28 января, в ответном полуфинальном поединке Кубка английской лиги «Астон Вилла» на своем поле примет «Лестер». Встреча, которая пройдет на «Вилла Парк», начнется в 22:45 по мск. Прогноз на «Астон Вилла» — «Лестер».

«Астон Вилла»

Бирмингемцы начали путь в Кубке Лиги с 1/32 финала: в августе прошлого года они прошли «Кру Александру» (6:1), в сентябре одолели «Брайтон» (3:1), а в октябре — «Вулверхэмптон» (2:1).

В четвертьфинале «Астон Вилла» одолела в декабре «Ливерпуль» (5:0), поскольку мерсисайдцы послали на кубковый матч дубль, а сами поехали на Клубный ЧМ.

Все прогнозы на АПЛ

В январе, в первом матче 1/2 финала Кубка лиги «Астон Вилла» на выезде сыграла вничью с «Лестером» (1:1), забив в первом тайме и пропустив в концовке.

После этого в рамках АПЛ «Астон Вилла» крупно проиграла дома «Ман Сити» (1:6), на выезде ушла от поражения в матче с «Брайтоном» (1:1) и в последнем матче победила «Уотфорд» (2:1).

В АПЛ после 24 туров «Астон Вилла» с 25 очками идет на 16-м месте. Разница мячей 31-45, 7голов забил Джек Грилиш, еще 5 мячей забил Уэсли.

«Лестер»

«Лестер» также в этом розыгрыше Кубка Лиги прошел уже четыре раунда, где дважды встречался с представителями элиты.

В 1/32 финала «лисы» по пенальти одолели на выезде «Ньюкасл» — 1:1 (4:2), в 1/16 разгромили в гостях «Лутон» (4:0), а в 1/8 финала выбили на выезде «Бертон» (3:1).

В четвертьфинале «Лестер» по пенальти победил в гостях «Эвертон» — 2:2 (4:2), а в первом полуфинальном матче не справился дома с «Астон Виллой» (1:1).

После этого в матчах АПЛ «Лестер» проиграл со счетом 1:2 «Саутгемптону» дома и «Бернли» в гостях, и разгромил на своем поле «Вест Хэм» (4:1).

В последнем матче в рамках Кубка Англии «Лестер» победил на выезде «Брентфорд» со счетом 1:0.

Календарь и таблица АПЛ

В АПЛ после 24 туров «Лестер» на 3-м месте с 48 очками. Разница мячей 52-24. 17 голов забил Джейми Варди.

Прогноз

На победу «Астон Виллы» букмекеры дают коэффициент 4,25, на ничейный результат в основное время — 4,10, а на победу «Лестера» — 1,75.

Несмотря на осечку в первом матче, «лисы» заметно превосходят своего соперника и на выезде не проиграют.

Бирмингемцы много пропускают. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,60 и «обе забьют» за 1,60. 0