«Вердер» — «Хоффенхайм». Прогноз (к. 2.01) и ставки на матч Бундеслиги 26 января 2020 года

В 19 туре немецкой Бундеслиги «Вердер» будет принимать «Хоффенхайм». Игра пройдет на «Везерштадион» 26 января. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Вердер» — «Хоффенхайм».

«Вердер»

Клуб, базирующийся в Бремене, после 18 туров чемпионата Германии занимает место в зоне борьбы за выживание. По завершении 18 поединков эта команда имеет на своем счету 17 баллов.

1 декабря в рамках 13 тура Бундеслиги «Вердер» на «Фольксваген Арене» одержал верх над «Вольфсбургом» (3:2). После этого подопечные Флориана Кофельдта проиграли четыре встречи.

В 14 туре немецкого первенства бременцы дома оказались слабее «Падерборна» (0:1). Затем зелено-белые были разгромлены «Баварией» (1:6) и «Майнцем» (0:5).

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В последнем поединке 2019 года «Вердер» потерпел поражение от «Кельна» (0:1). В матче 18 января команда Кофельдта одолела «Фортуну» (1:0).

«Хоффенхайм»

Представители Зинсхайма сейчас находятся на восьмой позиции в таблице чемпионата Германии, имея на своем счету 27 баллов. От еврокубковой зоны команда отстает на 4 пункта.

С 12 по 15 тур немецкого первенства «Хоффенхайм» не мог победить. В начале коллектив Алфреда Шредера был разгромлен «Майнцем» (1:5).

После этого поражения «деревенские» расписали мировую с «Фортуной» (1:1), а также уступили «РБ Лейпцигу» (1:3) и «Аугсбургу» (2:4).

В двух заключительных встречах минувшего года «Хоффенхайм» заработал 6 очков. Сине-белые победили «Унион» (2:0) и «Боруссию» Д (2:1). А 18 января клуб из Зинсхайма дома не справился с «Айнтрахтом» (1:2).

Прогноз

Победа «Вердера» в матче 19 тура оценивается в 2,40, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,75, а на победу «Хоффенхайма» — 2,85.

«Деревенские» готовы в этой половине сезона побороться за место в еврокубках. Поэтому они должны обыгрывать соперников, имеющих худшие показатели в защите в Бундеслиге. За 18 матчей «Вердер» пропустил 41 гол. Наш прогноз — индивидуальный тотал «Хоффенхайма» больше 1,5 за 2,01. 0