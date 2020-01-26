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    Как сыграют «львы» с последней командой Лиги 1?

    «Лион» — «Тулуза». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч чемпионата Франции 26 января 2020 года

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    Прогноз на «Лион» — «Тулуза»
    «Лион»
    В 21 туре французской Лиги 1 «Лион» будет принимать «Тулузу». Игра пройдет на стадионе «Парк Олимпик Лион» 26 января. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Лион» — «Тулуза».
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    Футбол. Франция. Лига 1 26 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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  • X
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  • 2
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    «Лион»

    За 20 игр в текущем сезоне французского первенства этот коллектив сумел заработать 29 баллов, благодаря чему он идет седьмым в таблице, отставая от зоны еврокубков на 3 пункта.

    Последний раз «Лион» проигрывал 15 декабря. В тот день «дети» на своем поле не справились с «Ренном» (0:1). Чуть позже в 1/8 финала Кубка лиги команда разгромила «Тулузу» (4:1).

    21 декабря подопечные Руди Гарсии расписали мировую с «Реймсом» (1:1), после чего в Кубке Франции его команда разбила «Бур-ан-Брез» (7:0).

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    Затем «львы» победили «Брест» (3:1), взяли верх над «Бордо» (2:1), прошли «Нант» в Кубке Франции (4:3) и «Лилль» в Кубке лиги благодаря выигранной серии пенальти (2:2, 4:3).

    «Тулуза»

    На данный момент клуб из одноименного города является худшим представителем чемпионата. За 20 туров команда смогла заработать всего 12 очков.

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    • Сейчас проигрышная серия «Тулузы» составляет 11 матчей в разных турнирах. Началась она еще в ноябре, когда подопечные Антуана Комбуаре уступили «Лиону» (2:3), «Монпелье» (0:3) и «Марселю» (0:2).

    В декабре «Тулуза» потерпела поражения от «Нанта» (1:2), «Монако» (1:2), «Страсбура» (2:4), «Реймса» (0:1), «Лиона» в Кубке лиги (1:4) и от «Ниццы» (0:3).

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    4 января этот коллектив попрощался и с Кубком Франции, вылетев от клуба «Сен-Прив» из 1/32 финала (0:1). Тогда тренером «Тулузы» стал Денис Занко. В первой встрече под его крылом команда была разгромлена «Брестом» (2:5).

    Прогноз

    На победу «Лиона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,31, на ничью — 6,10, а на победу «Тулузы» — 9,50.

    На «Парк Олимпик Лион» сойдутся соперники из разных полюсов. Дома «львы» не оставят шансов явным аутсайдерам турнира. Наш прогноз на матч — «Лион» забьет в обоих таймах с коэффициентом 1,87. 0

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    «Лион» — «Тулуза». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч чемпионата Франции 26 января 2020 года. Прогноз на «Лион» — «Тулуза». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87
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