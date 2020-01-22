«Унионистас» — «Реал». Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч Кубка Испании 22 января 2020 года

22 января в рамках 1/16 финала Кубка Короля «Унионистас» на своей арене встретится с мадридским «Реалом». Игра начнется в 23:00 по Москве. Прогноз на «Унионистас» — «Реал».

«Унионистас»

«Унионистас», представляющий третий по рангу дивизион Испании и граничащий там на гране вылета, в этом кубковом розыгрыше преодолел уже два этапа.

В 1/16 финала клуб из Саламанки обыграл дома представителя своего дивизиона «Атлетико Балеарес» (1:0), а на следующей стадии выбил из турнира некогда грозный «Депортиво» из Ла-Коруньи, одолев его в родных стенах по пенальти.

Стоит отметить, что у «быков» на данный момент 9-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, где в пяти из них они побеждали.

На выходных «Унионистас» провел матч первенства со второй командой «Реал Сосьедада», принесший команде гостевую ничью со счетом 0:0.

«Реал»

«Королевский клуб», который в минувшем розыгрыше Кубка Короля прекратил борьбу на полуфинальной стадии турнира, проиграв там «Барселоне» (1:1 и 0:3), только с этого раунда начнет свой путь.

Накануне мадридский коллектив переиграл в рамках Примеры на своей территории «Севилью» со счетом 2:1, а ранее завладел Суперкубком Испании, одолев в финале «Атлетико» по пенальти.

«Сливочные» не знают горечи поражений уже в 17 поединках подряд. Последняя неудача с ними случилась 19 ноября 2019 года, когда они в гостях уступили 0:1 «Мальорке» в чемпионате страны.

В турнирной таблице высшего испанского дивизиона «Реал» идет вторым, но первой «Барсе» уступает только по дополнительным показателям.

Прогноз на «Унионистас» — «Реал»

Никаких сложностей у «Реала» с представителем Сегунды Б не должно быть. Учитывая невысокий уровень принимающий стороны прогнозируем, что гол будет забит еще в самом начале игры. 0