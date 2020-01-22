ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сетьен дебютировал с победы«Барселона» заиграла лучше, но все еще страдает Мария ШараповаAustralian Open. Хачанов и Надаль вышли во второй круг, Шарапова покинула турнир Бруну ФернандешТрансферный дайджест. 14-20 января
  • 10:53
    • «Сочи» подтвердил аренду Кокорина
  • 10:16
    • Кокорин проведет остаток сезона в «Сочи»
  • 08:11
    • Хачанов пробился во второй круг AO
  • 07:00
    • Шарапова уступила Векич в первом круге Australian Open
  • 01:02
    • «Монако» обыграл «Сен-Приве» и вышел в 1/8 Кубка Франции
  • 00:52
    • «Аталанта» проиграла СПАЛу в домашнем матче Серии А
  • 00:02
    • Федотов: Паузы в календаре надо сокращать
    Все новости спорта

    «Реал» поторопится с забитым мячом?

    «Унионистас» — «Реал». Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч Кубка Испании 22 января 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Испании Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Реал Мадрид
    22 января в рамках 1/16 финала Кубка Короля «Унионистас» на своей арене встретится с мадридским «Реалом». Игра начнется в 23:00 по Москве. Прогноз на «Унионистас» — «Реал».

    «Унионистас»

    «Унионистас», представляющий третий по рангу дивизион Испании и граничащий там на гране вылета, в этом кубковом розыгрыше преодолел уже два этапа.

    В 1/16 финала клуб из Саламанки обыграл дома представителя своего дивизиона «Атлетико Балеарес» (1:0), а на следующей стадии выбил из турнира некогда грозный «Депортиво» из Ла-Коруньи, одолев его в родных стенах по пенальти.

    Стоит отметить, что у «быков» на данный момент 9-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, где в пяти из них они побеждали.

  • Победители и лузеры. Дубль Каземиро вознес «Реал» на вершину таблицы Примеры
  • Кто остался в проигрыше от победы «Реала» над «Севильей»?
  • Вчера

    • На выходных «Унионистас» провел матч первенства со второй командой «Реал Сосьедада», принесший команде гостевую ничью со счетом 0:0.

    «Реал»

    «Королевский клуб», который в минувшем розыгрыше Кубка Короля прекратил борьбу на полуфинальной стадии турнира, проиграв там «Барселоне» (1:1 и 0:3), только с этого раунда начнет свой путь.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    Накануне мадридский коллектив переиграл в рамках Примеры на своей территории «Севилью» со счетом 2:1, а ранее завладел Суперкубком Испании, одолев в финале «Атлетико» по пенальти.

  • Совершенный Зидан, возрождение Куртуа и главная беда Симеоне
  • «Реал» в серии пенальти обыграл «Атлетико» и завоевал 11-й Суперкубок Испании в истории клуба
  • 13/01/2020

    • «Сливочные» не знают горечи поражений уже в 17 поединках подряд. Последняя неудача с ними случилась 19 ноября 2019 года, когда они в гостях уступили 0:1 «Мальорке» в чемпионате страны.

    В турнирной таблице высшего испанского дивизиона «Реал» идет вторым, но первой «Барсе» уступает только по дополнительным показателям.

    Прогноз на «Унионистас» — «Реал»

    Никаких сложностей у «Реала» с представителем Сегунды Б не должно быть. Учитывая невысокий уровень принимающий стороны прогнозируем, что гол будет забит еще в самом начале игры. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.55
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Витязь — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Сарагоса — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Эвертон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  4.80
  • Прогноз на матч Борнмут — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  4.20
  • Прогноз на матч Наполи — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.40
  • Прогноз на матч Севилья — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Лион — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:10
    •  1.65
  • Прогноз на матч Челси — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.45
  • Экспресс дня 21 января
  • Сегодня в 23:15
    •  1.60
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Вирджил ван Дейк
  • Отрыв в 30 очков. «Ливерпуль» доказал, что способен обыграть любого соперника
    • Вчера в 14:55     Бруну Фернандеш
  • Трансферный дайджест. 14-20 января
    • Вчера в 18:57     Тэмми Абрахам
  • Проблемы в нападении дорого обошлись «Челси»
    • 13:55 19/01/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Унионистас» — «Реал». Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч Кубка Испании 22 января 2020 года. Прогноз на «Унионистас» — «Реал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.40
    Тоже интересно
    «Колорадо» Хоккей НХЛ. «Колорадо» разгромил «Детройт», «Флорида» победила «Миннесоту»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 21 января 08:010
  • 08:33
    • «Лейкерс» крупно проиграл «Бостону», «Сан-Антонио» одолел «Финикс»
  • 07:14
    • Касаткина и Гаспарян проиграли на старте Открытого чемпионата Австралии
  • 10:09
    • Донской прекратил борьбу на Australian Open-2020
    Вирджил ван Дейк Футбол Отрыв в 30 очков. «Ливерпуль» доказал, что способен обыграть любого соперника«Красные» одержали победу над «Манчестер Юнайтед» и еще на шаг приблизились к чемпионству Вчера в 14:550
  • Экспресс дня

  • «Ман Сити» вернется на победный путь?
  • 2.45
    •
  • 09:59
    • «Крылья Советов» просматривают греческого нападающего
  • 09:45
    • Мертенс готов продлить контракт с «Наполи»
  • 09:10
    • Надаль с победы стартовал на Открытом чемпионате Австралии
    Каземиро Футбол Победители и лузеры. Дубль Каземиро вознес «Реал» на вершину таблицы ПримерыКто остался в проигрыше от победы «Реала» над «Севильей»? Вчера в 01:580
  • 09:00
    • Остапенко выбила Самсонову с Australian Open
  • 08:48
    • «Барселона» подписала игрока сборной Албании
  • 07:41
    • Каролина Плишкова и Бенчич преодолели первый круг Australian Open-2020
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие