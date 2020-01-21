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    Останется ли «Кристал Пэлас» в топ-10?

    «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 2.05) и ставки на АПЛ 21 января 2020 года

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    Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон»
    В прошлом туре «Пэлас» отобрал очки у «Манчестер Сити»
    Во вторник, 21 января, «Кристал Пэлас» на своем поле примет «Саутгемптон» в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Сэлхерст Парк», начнется в 22:30 по московскому времени. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Саутгемптон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 21 Января 2020 года
    Кристал Пэлас
  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 22:30 Саутгемптон Саутгемптон
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    «Кристал Пэлас»

    В ходе 23 матчей чемпионата коллектив из южной части Лондона заработал 30 очков, благодаря чему сейчас идет девятым в турнирной таблице.

    Последний раз команда Роя Ходжсона побеждала 26 декабря, когда на стадионе «Сэлхерст Парк» голы Куяте и Айю подарили «Орлам» три балла в противостоянии с «Вест Хэмом» (2:1).

    Закончил 2019 год «Кристал Пэлас» ничьей в гостевой встрече с «Саутгемптоном» (1:1), а 1 января подопечные Роя Ходжсона расписали мировую с «Норвичем» (1:1).

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    После этого «стекольщики» дома сразились с «Дерби Каунти» в 1/32 финала Кубка Англии и уступили (0:1). В 22 туре Премьер-лиги «Кристал Пэлас» не выявил сильнейшего в игре с «Арсеналом» (1:1).

    А в прошлом туре клуб совершил сенсацию, отобрав на последних минутах очки у «Манчестер Сити» (2:2) на выезде.

    «Саутгемптон»

    В турнирной таблице АПЛ «Саутгемптон» с 28 очками идет на 13 позиции. От зоны вылета команда оторвалась на шесть пунктов.

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    До прошлого тура у «Святых» была 6-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. В этом отрезке они смогли победить в пяти поединках и один свели вничью.

    Примечательно, что в этой серии только в одном поединке они не выиграли — в домашней встрече как раз против нынешнего соперника.

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    • О горечи неудач пришлось вспомнить на прошлых выходных в домашнем матче против «Вулверхэмптона», у которого клуб выигрывал со счетом 2:0, но в итоге уступил 2:3.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,55, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,90, ничья — в 3,20.

    Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 голов за 2,05. 0

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