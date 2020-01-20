«Сен-Приве Сент-Илер» — «Монако». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч Кубка Франции 20 января 2020 года

В 1/16 финала Кубка Франции «Сен-Приве Сент-Илер» будет принимать «Монако». Матч состоится 20 января на «Стад де ла Сурс» в Орлеане. Начало встречи — в 22:55 мск. Прогноз на «Сен-Приве Сент-Илер» — «Монако».

«Сен-Приве Сент-Илер»

Выступающий в четвертом дивизионе клуб успешно прошел уже три раунда Кубка Франции. В 1/128 финала в ноябре был повержен на выезде «Изер» (2:1).

Забив дважды до перерыва (дубль Антуана), «Сен-Приве» во втором тайма получил численное преимущество и удержал победу, несмотря на пенальти в свои ворота в концовке.

В 1/64 финала в декабре «Сен-Приве» разгромил на своем поле «Сен-Жорж», забив шесть безответных мячей — четыре из них после перерыва. Хет-трик оформил Антуан.

Все прогнозы на Лигу 1

В 1/32 финала «Сен-Приве» одолел соперника из Лиги 1, на своем поле взяв верх над «Тулузой» (1:0). Единственный мяч был забит Антуаном на шестой компенсированной минуте.

«Монако»

Монегаски начали новый год с того, что в 1/32 финала Кубка Франции победили на своем поле «Реймс» (2:1). Дубль оформил Бальде Кейта, забив победный мяч на последних минутах.

Затем, в матче Лиги 1 «Монако» провел два подряд матча с «Пари Сен-Жермен». На «Стад де Франс» команды устроили перестрелку, сведя встречу со счетом 3:3.

На своем поле «Монако» был разгромлен со счетом 1:4, забив гол престижа на последних минутах при счете 0:3.

В таблице чемпионата Франции «Монако» с 29 очками после 20 туров идет на 9-м месте. Разница мячей 35-33, 14 голов забил Виссам Бен-Йеддер.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение команде гостей: победа «Монако» — 1.22, победа «Сен-Приве Сент-Илер» — 10.50, ничья в основное время — 6.0.

В победе монегасков сомнений нет. Вполне возможно, «Монако» оформит сухую победу в этой встрече.

Матч может быть результативным, но разгрома ждать вряд ли стоит. Интересны варианты ТМ 3,5 за 1,60 и «Обе забьют — нет» за 1,75. 0