ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хосеп ГвардиолаГалстук для Гвардиолы. Глупые ошибки убили чемпионские амбиции «Ман Сити» «Тоттенхэм» не может выиграть уже четыре матча«Тоттенхэм» не соответствует уровню топ-4 АПЛ Александр ОвечкинНХЛ. Хет-трик Овечкина, шайба и буллит Ковальчука, 27 сейвов Бобровского
  • 10:32
    • Глава UFC исключил проведение реванша Макгрегора с Нурмагомедовым в Москве
  • 09:12
    • Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне
  • 08:10
    • «Лейкерс» выиграли у «Хьюстона», «Милуоки» расправился с «Бруклином»
  • 00:58
    • «Эйбар» сотворил сенсацию, дома обыграв «Атлетико»
  • 00:54
    • Овечкин вошел в топ-10 снайперов в истории НХЛ
  • 00:44
    • «Наполи» дома проиграл «Фиорентине»
  • 00:30
    • Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс»
    Все новости спорта

    «Монако» не испытает проблем с обидчиками «Тулузы»

    «Сен-Приве Сент-Илер» — «Монако». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч Кубка Франции 20 января 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Франции Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Монако
    Прогноз на «Сен-Приве Сент-Илер» — «Монако»
    Александр Головин
    В 1/16 финала Кубка Франции «Сен-Приве Сент-Илер» будет принимать «Монако». Матч состоится 20 января на «Стад де ла Сурс» в Орлеане. Начало встречи — в 22:55 мск. Прогноз на «Сен-Приве Сент-Илер» — «Монако».

    «Сен-Приве Сент-Илер»

    Выступающий в четвертом дивизионе клуб успешно прошел уже три раунда Кубка Франции. В 1/128 финала в ноябре был повержен на выезде «Изер» (2:1).

    Забив дважды до перерыва (дубль Антуана), «Сен-Приве» во втором тайма получил численное преимущество и удержал победу, несмотря на пенальти в свои ворота в концовке.

    В 1/64 финала в декабре «Сен-Приве» разгромил на своем поле «Сен-Жорж», забив шесть безответных мячей — четыре из них после перерыва. Хет-трик оформил Антуан.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В 1/32 финала «Сен-Приве» одолел соперника из Лиги 1, на своем поле взяв верх над «Тулузой» (1:0). Единственный мяч был забит Антуаном на шестой компенсированной минуте.

    «Монако»

    Монегаски начали новый год с того, что в 1/32 финала Кубка Франции победили на своем поле «Реймс» (2:1). Дубль оформил Бальде Кейта, забив победный мяч на последних минутах.

  • Роналду в «Арсенале», Зидан — в «Блэкберне». Величайшие несостоявшиеся трансферы
  • «Канониры» проворонили наибольшее количество суперзвезд
  • 11/01/2020

    • Затем, в матче Лиги 1 «Монако» провел два подряд матча с «Пари Сен-Жермен». На «Стад де Франс» команды устроили перестрелку, сведя встречу со счетом 3:3.

  • Трансферный дайджест. 7-13 января
  • Кто не оправдал ожиданий Симеоне, кого стремится подписать «Интер», где в Европе ждут Кокорина и другие трансферные новости последних дней
  • 13/01/2020

    • На своем поле «Монако» был разгромлен со счетом 1:4, забив гол престижа на последних минутах при счете 0:3.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    В таблице чемпионата Франции «Монако» с 29 очками после 20 туров идет на 9-м месте. Разница мячей 35-33, 14 голов забил Виссам Бен-Йеддер.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение команде гостей: победа «Монако» — 1.22, победа «Сен-Приве Сент-Илер» — 10.50, ничья в основное время — 6.0.

    В победе монегасков сомнений нет. Вполне возможно, «Монако» оформит сухую победу в этой встрече.

    Матч может быть результативным, но разгрома ждать вряд ли стоит. Интересны варианты ТМ 3,5 за 1,60 и «Обе забьют — нет» за 1,75. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    3.80
  • Прогноз на матч Мальорка — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Милан — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Бетис — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Брешиа — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Болонья — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Бернли — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лечче — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Герта — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Вильярреал — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Конзоля Марсель — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Падерборн — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Дженоа — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Джованни Ло Чельсо и Эрик Ламела
  • Аргентинский мастер-класс. «Тоттенхэм» прервал серию без побед
    • 15:25 15/01/2020     Серхио Агуэро
  • Рекорд Агуэро, блеск Мареза и волшебство Де Брёйне. Как «Ман Сити» разгромил «Астон Виллу»
    • 17:00 13/01/2020     Хуан Мата
  • Теневой лидер Сульшера. Мата принес «Юнайтед» победу над «волками»
    • 13:35 16/01/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Сен-Приве Сент-Илер» — «Монако». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч Кубка Франции 20 января 2020 года. Прогноз на «Сен-Приве Сент-Илер» — «Монако». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
    Тоже интересно
    Даниил Медведев Теннис Australian Open: битва за первое место, шанс Серены и надежды МедведеваМельбурн в конце января станет огненным во многих смыслах этого слова Вчера в 14:190
  • 10:49
    • Овечкину приятно быть в компании великих имен
  • 09:24
    • Макгрегор чувствует себя комфортно в полусреднем весе
  • 00:11
    • Холанд: Я пришёл в «Боруссию», чтобы забивать голы, и это хороший дебют для меня
    Лионель Месси Футбол Примера. «Реал» выиграл у «Севильей», «Атлетико» поедет к «Эйбару», «Барселона» против «Гранады»Обзор матчей 20 тура Примеры 01:030
  • Экспресс дня

  • «Аталанта» продолжит погоню за лидирующей тройкой
  • 4.93
    •
  • 01:58
    • Чудинов: От Ивановой, честно говоря, мы ждали победы на ЧЕ
  • 01:49
    • Артета: Ищем варианты, которые могут усилить «Арсенал»
  • 01:34
    • Овечкин: Перед третьим периодом все были в бешенстве
    «Уотфорд» — «Тоттенхэм» Футбол АПЛ. Ничья «Тоттенхэма», поражение «Челси», «МанСити» расписал ничью с «Кристал Пэлас», «Юнайтед» сыграет на «Энфилде»Обзор матчей 23-го тура чемпионата Англии по футболу Вчера в 23:130
  • 23:58
    • Зидан об отмененном голе: У судей трудная работа, но они всё решают
  • 22:49
    • «Ньюкасл» вырвал победу у «Челси»
  • 22:39
    • «Дубль» Вернера помог «Лейпцигу» обыграть «Унион»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие