«Хоффенхайм» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч чемпионата Германии 18 января 2020 года

В субботу, 18 января, в рамках 18 тура немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» в Зинсхайме на «ПреЗеро Арене» примет франкфуртский «Айнтрахт». Начало встречи — в 17:30 по мск. Прогноз на «Хоффенхайм» — «Айнтрахт».

«Хоффенхайм»

«Деревенские» закончили первый круг Бундеслиги на седьмой позиции. В 17 поединках они заработали 27 очков и от топ-4 отстают всего на три пункта.

Обе игры на финише первого отрезка «Хоффенхайм» выиграл, поочередно одолев в Берлине 2:0 «Унион» и на своей территории дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:1.

Этими викториями «сине-белые» прервали 4-матчевую безвыигрышную серию, в которой они три встречи проиграли и один матч закончили мировым исходом.

В девяти домашних встречах этого розыгрыша Бундеслиги «Хоффенхайм» добыл четыре победных результата, раз сыграл вничью и четыре игры проиграл, разница мячей — 14:19.

«Айнтрахт»

У «Айнтрахта» на данный момент 6-матчевая безвыигрышная серия с учетом всех турниров, где команда уступила в пяти из них при одном ничейном результате.

Все прогнозы на Бундеслигу

Последние три игры в немецком первенстве «орлы» проиграли. Сперва в этом отрезке они были повержены «Шальке» (0:1) в гостях, затем проиграли дома 2:4 «Кельну», а последняя встреча 2019 года закончилась неудачей в Падерборне — 1:2.

Эта ужасная серия отбросила франкфуртцев на 13 место в турнирной таблице Бундеслиги. У команды в активе находится 18 баллов и отрыв от опасной зоны всего в три очка.

Восемь гостевых матчей в этом розыгрыше немецкого первенства принесли «Айнтрахту» только одну виктории и семь поражений, разница забитых и пропущенных — 8:15.

В первом круге «Айнтрахт» обыграл во Франкфурте «Хоффенхайм» со счетом 1:0. В прошлом сезоне «орлы» дважды одолели «деревенских» — 2:1 и 3:2.

Прогноз на «Хоффенхайм» — «Айнтрахт»

Даже несмотря на ужасную форму «орлов», они вполне могут зацепиться за очки в Зинсхайме, т.к. имеют неплохую статистику в играх с «Хоффенхаймом». 0