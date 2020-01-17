«Шальке» — «Боруссия» М. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Бундеслиги 17 января 2020 года

В пятницу, 17 января, в рамках 18-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке» будет принимать на своем поле менхенгладбахскую «Боруссию». Начало матча — в 22:30 мск. Прогноз на «Шальке» — «Боруссия» М.

«Шальке»

Гельзенкирхенский клуб начал декабрь с выездного поражения от «Байера» (1:2). Пропустив быстрый гол, «Шальке» получил второй в концовке встрече, спустя минуту забил, но отыграться не сумел.

Вернувшись домой, команда Дэвида Вагнера обыграла «Айнтрахт» (1:0), забив в начале второго тайма, а потом на выезде упустила победу над «Вольфсбургом» (1:1), пропустив в концовке.

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В последнем матче перед зимним перерывом «Шальке» сыграл вничью с «Фрайбургом» (2:2). Забив до перерыва, «горняки» получили два пенальти во втором тайме, но ушли от поражения в конце матча.

С 30 очками после 17 туров «Шальке» занимает 5-е место в Таблице Бундеслиги. Разница мячей 29-21, по шесть голов забили Амин Харит и Суат Сердар, еще 4 — Бенито Раман.

В первом круге команды разошлись миром — 0:0. В прошлом сезоне «Боруссия» победила 2:1 дома и 2:0 в гостях. Годом ранее оба матча закончились со счетом 1:1.

«Боруссия» М

Менхенгладбахцы начали декабрь с уверенной домашней победы над «Фрайбургом» (4:2), после чего на своем поле вырвали волевую победу у «Баварии» (2:1) — пропустив сразу после перерыва, они сумели отыграться и забить на последних минутах.

На этом домашнее везение кончилось — в рамках Лиги Европы «Боруссия» дома уступила турецкому «Истанбулу» (1:2), пропустив на последних минутах и вылетела из еврокубков.

В рамках Бундеслиги «Боруссия» на выезде проиграла «Вольфсбургу» (1:2), вновь пропустив на последних минутах.

В последних матчах перед перерывом «Боруссия» дома победила «Палерборн» (2:0) и на выезде разошлась миром с берлинской «Гертой» (0:0).

Календарь и таблица Бундеслиги

С 35 очками после 17 туров «Боруссия» занимает второе место в таблице, на 2 очка отставая от «Лейпцига». Разница мячей 33-18, по 6 голов забили Маркус Тюрам и Брил Эмболо, по 5 — Алассан Плеа и Патрик Херманн.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Шальке» — 2.55, победа «Боруссия» — 2.75, ничья в основное время — 3.50.

В последних пяти домашних матчах с «Боруссией» гельзенкирхенцы уступили только раз. Прогнозируем, что они не проиграют дома.

В последних матчах «Боруссия» часто пропускает на последних минутах, без голов матч не обойдется. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1.75 и «обе забьют» за 1,55. 0