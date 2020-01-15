«Фиорентина» — «Аталанта». Прогноз (к. 2.17) и ставки на матч Кубка Италии 15 января 2020 года

В среду, 15 января, «Фиорентина» будет принимать на своем поле «Аталанту» в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Фиорентина» — «Аталанта».

«Фиорентина»

«Фиалки» с 21-м зачетным баллом идут на 14-м месте в турнирной таблице Серии А. От зоны вылета они оторвались всего лишь на семь пунктов.

Клуб из Флоренции до прошлого тура не мог победить в чемпионате страны в восьми поединках. Последняя до января виктория «лилий» в итальянском первенстве случилась еще в конце сентября, после чего они трижды сыграли вничью и пять встреч проиграли.

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Прервать серию удалось домашним поединком против СПАЛа — 1:0. Не слишком убедительно, но главная задача была выполнена — долгожданные три очка добыты.

В четвертом раунде Кубка Италии «Фиорентина» играла в начале декабря, без особых проблем одолев «Читтаделлу» из Серии В — 2:0.

«Аталанта»

«Аталанта» до прошлого тура имела фантастическую серию из двух подряд унизительных для соперников побед в чемпионате Италии.

Подопечные Джан Пьеро Гасперини со счетом 5:0 разбили «Милан» в последнем матче прошлого года и с тем же счетом обыграли «Парму» в первом поединке 2020-го.

11 января команда провела очередной матч в чемпионате и не сумела продлить феерию, но все равно добыла позитивный результат против «Интера» в гостях — 1:1. Робин Госенс принес «Аталанте» ничью на 75-й минуте.

В турнирной таблице бергамаски занимают четвертое место, набрав 35 очков.

Стоит отметить, что в прошлом розыгрыше Кубка Италии «Аталанта» вышла в финал, где уступила «Лацио» (0:2).

Прогноз

На победу «Фиорентины» букмекеры дают коэффициент 3.10, на ничью — 3.75, а на победу «Аталанты» — 2.17.

У «фиалок» море проблем в чемпионате, тогда как «Аталанта» постарется защитить результат прошлого сезона, да и в целом подопечные Гасперини находятся в отличной форме. Предлагаем поставить на победу «Аталанты» за 2.17. 0