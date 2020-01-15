ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тома ЛемарТрансферный дайджест. 7-13 января Серхио РамосСовершенный Зидан, возрождение Куртуа и главная беда Симеоне Серхио АгуэроРекорд Агуэро, блеск Мареза и волшебство Де Брёйне. Как «Ман Сити» разгромил «Астон Виллу»
  • 02:04
    • «Барселона» подтвердила назначение нового главного тренера
  • 23:28
    • Василевский выступит на Матче звезд НХЛ
  • 22:16
    • Российские гандболисты потерпели второе поражение на ЧЕ-2020
  • 21:49
    • «Локомотив» продлил контракт с полузащитником
  • 21:34
    • Василевский признан первый звездой недели в НХЛ
  • 19:21
    • Вратарь «Милана» выбыл на неопределенный срок
  • 18:44
    • ЦСКА интересен форвард «Уотфорда»
    Все новости спорта

    Сможет ли «Аталанта» выйти в четвертьфинал Кубка Италии?

    «Фиорентина» — «Аталанта». Прогноз (к. 2.17) и ставки на матч Кубка Италии 15 января 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Кубок Италии Прогнозы на Фиорентину Прогнозы на Аталанту
    Прогноз на «Фиорентина» — «Аталанта»
    Джан Пьеро Гасперини
    В среду, 15 января, «Фиорентина» будет принимать на своем поле «Аталанту» в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Фиорентина» — «Аталанта».
    ×
    Футбол. Италия. Кубок 15 Января 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.15
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 2.15
  • Играть!
    •

    «Фиорентина»

    «Фиалки» с 21-м зачетным баллом идут на 14-м месте в турнирной таблице Серии А. От зоны вылета они оторвались всего лишь на семь пунктов.

    Клуб из Флоренции до прошлого тура не мог победить в чемпионате страны в восьми поединках. Последняя до января виктория «лилий» в итальянском первенстве случилась еще в конце сентября, после чего они трижды сыграли вничью и пять встреч проиграли.

    Все прогнозы на футбол

    Прервать серию удалось домашним поединком против СПАЛа — 1:0. Не слишком убедительно, но главная задача была выполнена — долгожданные три очка добыты.

    В четвертом раунде Кубка Италии «Фиорентина» играла в начале декабря, без особых проблем одолев «Читтаделлу» из Серии В — 2:0.

    «Аталанта»

    «Аталанта» до прошлого тура имела фантастическую серию из двух подряд унизительных для соперников побед в чемпионате Италии.

    Подопечные Джан Пьеро Гасперини со счетом 5:0 разбили «Милан» в последнем матче прошлого года и с тем же счетом обыграли «Парму» в первом поединке 2020-го.

    8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru 1000ЗабратьПросто за регистрациюwinline.ru

    11 января команда провела очередной матч в чемпионате и не сумела продлить феерию, но все равно добыла позитивный результат против «Интера» в гостях — 1:1. Робин Госенс принес «Аталанте» ничью на 75-й минуте.

    В турнирной таблице бергамаски занимают четвертое место, набрав 35 очков.

  • Трансферный дайджест. 7-13 января
  • Кто не оправдал ожиданий Симеоне, кого стремится подписать «Интер», где в Европе ждут Кокорина и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • Стоит отметить, что в прошлом розыгрыше Кубка Италии «Аталанта» вышла в финал, где уступила «Лацио» (0:2).

    Прогноз

    На победу «Фиорентины» букмекеры дают коэффициент 3.10, на ничью — 3.75, а на победу «Аталанты» — 2.17.

    У «фиалок» море проблем в чемпионате, тогда как «Аталанта» постарется защитить результат прошлого сезона, да и в целом подопечные Гасперини находятся в отличной форме. Предлагаем поставить на победу «Аталанты» за 2.17. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.68
  • Прогноз на матч Амур — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Барыс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Наполи — Перуджа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Витязь — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лацио — Кремонезе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Интер — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.58
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Рочдейл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.73
  • Экспресс дня 14 января
  • Сегодня в 22:45
    •  1.69
  • Прогноз на матч Транмир Роверс — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  1.58
  • Прогноз на матч Милан — СПАЛ
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Тома Лемар
  • Трансферный дайджест. 7-13 января
    • Вчера в 21:26     Серхио Рамос
  • Совершенный Зидан, возрождение Куртуа и главная беда Симеоне
    • Вчера в 15:32     Серхио Агуэро
  • Рекорд Агуэро, блеск Мареза и волшебство Де Брёйне. Как «Ман Сити» разгромил «Астон Виллу»
    • Вчера в 17:00
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Фиорентина» — «Аталанта». Прогноз (к. 2.17) и ставки на матч Кубка Италии 15 января 2020 года. Прогноз на «Фиорентина» — «Аталанта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.17
    Тоже интересно
    Маркус Рашфорд Футбол Надежда «МЮ». Как Рашфорд превращается в игрока топ-классаМолодой нападающий — главная надежда «Манчестер Юнайтед» на светлое будущее 12/01/2020 в 23:370
  • 07:46
    • Павлюченкова уступила Барти в Аделаиде
  • 07:33
    • «Ливерпуль» отказал «Роме» в аренде Шакири
  • 07:17
    • Дьяченко проиграла на старте турнира в Аделаиде
    «Питтсбург» Хоккей НХЛ. Два очка Малкина, результативные передачи Гусева, Дадонова и ТренинаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 13 января Вчера в 08:140
  • Экспресс дня

  • Лидеры одержат дружные победы?
  • 2.73
    •
  • 07:04
    • Блинкова не смогла пробиться во второй круг турнира в Хобарте
  • 00:53
    • «Барселона» согласовала условия контракта с Сетьеном
  • 00:37
    • «Парма» одержала победу над «Лечче»
    «Арсенал» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» одолел «Тоттенхэм», «Ман Сити» разгромил «Астон Виллу», «Арсенал» потерял очкиОбзор матчей 22-го тура английской Премьер-лиги 12/01/2020 в 23:430
  • 18:14
    • «Лестер» отказался от трансфера защитника «Ювентуса» из-за травмы
  • 18:03
    • Мужская и женская сборные России по волейболу получили соперников на Играх-2020
  • 16:58
    • «Сибирь» добыла волевую победу над «Куньлунем»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие