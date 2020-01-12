«Рома» — «Ювентус». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Италии 12 января 2020 года

В воскресенье, 12 января римская «Рома» на стадионе «Олимпико» в 19 туре Серии А сыграет с туринским «Ювентусом». Стартовый свисток будет дан в 22:45 по Москве. Прогноз на «Рома» — «Ювентус».

«Рома»

Римляне начали декабрь с выездной победы над «Вероной» (3:1), после чего в Милане разошлись миром с «Интером» — 0:0.

В заключительном матче группового этапа Лиги Европы «Рома» дома упустила победу над «Вольфсбергом» (2:2), но вышла в плей-офф.

Все прогнозы на Серию А

Затем подопечные Паулу Фонсеки дома обыграли СПАЛ (3:1), после чего на выезде разгромили «Фиорентину» — 4:1.

В первом матче нового года «Рома» на своем поле проиграла «Торино» (0:2) и с 35 очками занимает 4 место в таблице Серии А. Разница мячей 33-19, 7 голов забил Эдин Джеко.

В прошлом сезоне «Рома» проиграла в Турине 0:1, но победила дома 2:0. Годом ранее на выезде «Рома» уступила 0:1, дома сыграв 0:0. В Риме «Рома» не проигрывает «Ювентусу» уже пять матчей подряд.

«Ювентус»

Туринский клуб начал декабрь с домашней ничьей с «Сассуоло» (2:2), обменявшись голами в каждом из таймов.

Затем «Юве» отправился в гости к «Лацио», где был бит со счетом 1:3, проиграв на «Олимпико» впервые за шесть лет.

В выездном матче Лиги чемпионов с «Байером» туринский клуб победил со счетом 2:0, после чего одолел на своем поле «Удинезе» (3:1) и на выезде справился с «Сампдорией» (2:1).

В последних матчах туринский клуб проиграл «Лацио» в Суперкубке Италии, а в первом матче нового года разгромил на своем поле «Кальяри» (4:0)

После 18 туров Серии А «Ювентус» на 2-м месте с 45 очками, уступая «Интеру» по доп показателям.

Календарь и таблица Серии А

Разница мячей 35-17, 13 голов забил Криштиану Роналду, еще по 5 голов на счету Пауло Дибалы и Гонсало Игуаина, который может пропустить матч.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение туринцам: победа «Ювентуса» — 2.25, победа «Ромы» — 3.05, ничья в основное время — 3.55.

В последний раз «Ювентус» обыгрывал «Рому» на её поле в мае 2014-го года. Прогнозируем, что беспроигрышная домашняя серия римлян в противостоянии с туринцами продолжится, тем более что после осечки в матче с «Торино» «Рома» будет мотивирована вдвойне.

Можно надеяться на результативный матч — обе команды забивают в последних матчах много. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1.75 и «обе забьют» за 1.60. 0