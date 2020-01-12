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    Одержит ли «Юве» первую за шесть лет выездную победу над «Ромой»?

    «Рома» — «Ювентус». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Италии 12 января 2020 года

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    Прогноз на «Рома» — «Ювентус»
    Криштиану Роналду
    В воскресенье, 12 января римская «Рома» на стадионе «Олимпико» в 19 туре Серии А сыграет с туринским «Ювентусом». Стартовый свисток будет дан в 22:45 по Москве. Прогноз на «Рома» — «Ювентус».
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    Футбол. Италия. Серия А 12 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 3.15
  • X
  • 3.70
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    «Рома»

    Римляне начали декабрь с выездной победы над «Вероной» (3:1), после чего в Милане разошлись миром с «Интером» — 0:0.

    В заключительном матче группового этапа Лиги Европы «Рома» дома упустила победу над «Вольфсбергом» (2:2), но вышла в плей-офф.

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    Затем подопечные Паулу Фонсеки дома обыграли СПАЛ (3:1), после чего на выезде разгромили «Фиорентину» — 4:1.

    В первом матче нового года «Рома» на своем поле проиграла «Торино» (0:2) и с 35 очками занимает 4 место в таблице Серии А. Разница мячей 33-19, 7 голов забил Эдин Джеко.

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    • В прошлом сезоне «Рома» проиграла в Турине 0:1, но победила дома 2:0. Годом ранее на выезде «Рома» уступила 0:1, дома сыграв 0:0. В Риме «Рома» не проигрывает «Ювентусу» уже пять матчей подряд.

    «Ювентус»

    Туринский клуб начал декабрь с домашней ничьей с «Сассуоло» (2:2), обменявшись голами в каждом из таймов.

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    • Затем «Юве» отправился в гости к «Лацио», где был бит со счетом 1:3, проиграв на «Олимпико» впервые за шесть лет.

    В выездном матче Лиги чемпионов с «Байером» туринский клуб победил со счетом 2:0, после чего одолел на своем поле «Удинезе» (3:1) и на выезде справился с «Сампдорией» (2:1).

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    В последних матчах туринский клуб проиграл «Лацио» в Суперкубке Италии, а в первом матче нового года разгромил на своем поле «Кальяри» (4:0)

    После 18 туров Серии А «Ювентус» на 2-м месте с 45 очками, уступая «Интеру» по доп показателям.

    Календарь и таблица Серии А

    Разница мячей 35-17, 13 голов забил Криштиану Роналду, еще по 5 голов на счету Пауло Дибалы и Гонсало Игуаина, который может пропустить матч.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение туринцам: победа «Ювентуса» — 2.25, победа «Ромы» — 3.05, ничья в основное время — 3.55.

    В последний раз «Ювентус» обыгрывал «Рому» на её поле в мае 2014-го года. Прогнозируем, что беспроигрышная домашняя серия римлян в противостоянии с туринцами продолжится, тем более что после осечки в матче с «Торино» «Рома» будет мотивирована вдвойне.

    Можно надеяться на результативный матч — обе команды забивают в последних матчах много. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1.75 и «обе забьют» за 1.60. 0

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