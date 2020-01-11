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    «Лестер» снова преподаст урок «Саутгемптону»?

    «Лестер» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 2.01) и ставки на матч АПЛ 11 января 2020 года

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    Прогноз на «Лестер» — «Саутгемптон»
    Джеймс Мэддисон
    На «Кинг Пауэр» в Лестере одноименный клуб «Лестер Сити» примет «Саутгемптон». Матч состоится в рамках 22 тура английской Премьер-лиги. Начало в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Лестер» — «Саутгемптон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 11 Января 2020 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 18:00 Саутгемптон Саутгемптон
  • Саутгемптон
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    «Лестер»

    «Лестер» продолжает держаться на второй строчке в лиге. У подопечных Брендана Роджерса 45 очков. За 21 тур команда потерпела всего 4 поражения, что является вторым результатом после «Ливерпуля».

    «Лисы» в прошлом туре «всухую» без проблем обыграли «Ньюкасл» (0:3). Туром ранее удалось выиграть у «молотобойцев» со счетом 1:2.

    На своем поле «Лестер» провел 10 матчей в этом сезоне, из которых было выиграно 7. Дважды команда играла вничью и лишь один раз терпела поражение. Кроме того, футболисты Роджерса мало пропускают на родном стадионе — в 10 играх всего 9 пропущенных мячей.

    Календарь и таблица АПЛ

    Джейми Варди выдает отличный сезон. На счету британца 17 голов и три ассиста. Он лучший бомбардир «Сити». Однако стоит отметить, что футболист пропустил игру с «Ньюкаслом», а также домашнюю встречу с «Уиганом» в Кубке Англии (2:0).

    «Саутгемптон»

    «Саутгемптону» борется за сохранение прописки в элите английского футбола. Сейчас «святые» располагаются на 12 строчке в турнирной таблице АПЛ с 25 очками в активе.

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    Гости не проигрывают на протяжении четырех матчей. В трех случаях они праздновали победу. В прошлом туре «Саутгемптон» обыграл дома «Тоттенхэм» (1:0). До этого под каток попали «Челси» (0:2) и «Астон Вилла» (1:3). Кроме того, была ничья с «Кристал Пэлас» (1:1).

    «Святые» выиграли две последние выездные встречи. Сейчас они на 6 месте в лиге по гостевым результатам.

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    • Отметим, что 4 января команда выступала в Кубке Англии, где встречалась с «Хаддерсфилдом» и выиграла со счетом 2:0. Таким образом, коллектив добыл четыре победы в пяти последних поединках.

    Прогноз

    «Лестер» считается фаворитом встречи. На его победу букмекеры дают 1.59, тогда как вероятность успеха «Саутгемптона» оценивается коэффициентом 6.10. Ничья сопровождается коэффом 4.10.

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    «Лестер» в первой половине сезона преподал настоящий урок сопернику. В октябре на «Сент-Мэри» «лисы» разгромили «святых» со счетом 0:9. Безусловно у Хазенхюттля и его подопечных огромное желание поквитаться с обидчиками.

    Обе команды отличаются неплохими атакующими линиями, так что голы в игре должны быть. Полагаем, что «Лестер» не проиграет, а в матче будет забито больше двух мячей. Коэфф составляет 2.01. 0

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