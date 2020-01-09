«Торино» — «Дженоа». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Кубка Италии 9 января 2020 года

В 1/8 финала Кубка Италии состоится матч между «Торино» и командой «Дженоа». Игра пройдет 9 января на стадионе «Олимпико» в Турине. Старт поединка в 23:15 по мск. Прогноз на «Торино» — «Дженоа».

«Торино»

«Торино» подходит к этому матчу в хорошем настроении. 5 января команда обыграла «Рому» со счетом 0:2. Благодаря этой победе «бордовые» прервали 2-матчевую безвыигрышную серию.

До этого туринцы проиграли и расписали ничью. Поражение было от СПАЛа (1:2). Вничью коллектив сыграл с «Вероной» (3:3).

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В последнее время дома у «быков» не очень хорошие результаты. Они проиграли в трех их четырех последних встреч. Да и пропускают хозяева сейчас много. На «Олимпико» им прилетело 6 мячей в трех встречах.

«Дженоа»

«Дженоа» имеет результаты не лучше. Гости выиграли в прошлом матче 2:1 у «Сассуоло», но перед этим они не побеждали 3 встречи подряд.

Ранее «красно-синие» проиграли «Интеру» 4:0. На своем поле «грифоны» проиграли 0:1 «Сампдории», а также в гостях у «Лечче» набрали только одно очко (2:2).

Вообще в этом сезоне «Дженоа» ни разу не выиграла на чужом поле. Коллектив проиграл 5 из 9 выездных поединков.

Добавим, что представители Генуи забивали не менее двух мячей в двух играх Кубка Италии.

Прогноз

«Торино» имеет преимущество, если смотреть на последнюю статистику очных противостояний. «Быки» побеждали в трех прошлых встречах. В Турине «Дженоа» не выигрывает с 2009 года.

гостевую статистику генуйцев, можно предположить, что им будет довольно сложно пройти дальше. Именно поэтому букмекеры считают фаворитами хозяев — 1.70 против 4.80.

Мы считаем, что «Торино» выиграет, может даже с минимальным счетом, но все же одержит победу. 0