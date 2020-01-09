«Торино» — «Дженоа». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Кубка Италии 9 января 2020 года

«Торино»
«Торино» подходит к этому матчу в хорошем настроении. 5 января команда обыграла «Рому» со счетом 0:2. Благодаря этой победе «бордовые» прервали 2-матчевую безвыигрышную серию.
До этого туринцы проиграли и расписали ничью. Поражение было от СПАЛа (1:2). Вничью коллектив сыграл с «Вероной» (3:3).
В последнее время дома у «быков» не очень хорошие результаты. Они проиграли в трех их четырех последних встреч. Да и пропускают хозяева сейчас много. На «Олимпико» им прилетело 6 мячей в трех встречах.
«Дженоа»
«Дженоа» имеет результаты не лучше. Гости выиграли в прошлом матче 2:1 у «Сассуоло», но перед этим они не побеждали 3 встречи подряд.
Ранее «красно-синие» проиграли «Интеру» 4:0. На своем поле «грифоны» проиграли 0:1 «Сампдории», а также в гостях у «Лечче» набрали только одно очко (2:2).
Вообще в этом сезоне «Дженоа» ни разу не выиграла на чужом поле. Коллектив проиграл 5 из 9 выездных поединков.
Добавим, что представители Генуи забивали не менее двух мячей в двух играх Кубка Италии.
Прогноз
«Торино» имеет преимущество, если смотреть на последнюю статистику очных противостояний. «Быки» побеждали в трех прошлых встречах. В Турине «Дженоа» не выигрывает с 2009 года.
гостевую статистику генуйцев, можно предположить, что им будет довольно сложно пройти дальше. Именно поэтому букмекеры считают фаворитами хозяев — 1.70 против 4.80.
Мы считаем, что «Торино» выиграет, может даже с минимальным счетом, но все же одержит победу. 0