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    «Торино» имеет больше шансов?

    «Торино» — «Дженоа». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Кубка Италии 9 января 2020 года

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    Прогноз на «Торино» — «Дженоа»
    Кристиан Ансальди
    В 1/8 финала Кубка Италии состоится матч между «Торино» и командой «Дженоа». Игра пройдет 9 января на стадионе «Олимпико» в Турине. Старт поединка в 23:15 по мск. Прогноз на «Торино» — «Дженоа».
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    Футбол. Италия. Кубок 09 Января 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.67
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 4.80
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    «Торино»

    «Торино» подходит к этому матчу в хорошем настроении. 5 января команда обыграла «Рому» со счетом 0:2. Благодаря этой победе «бордовые» прервали 2-матчевую безвыигрышную серию.

    До этого туринцы проиграли и расписали ничью. Поражение было от СПАЛа (1:2). Вничью коллектив сыграл с «Вероной» (3:3).

    Календарь и таблица Серии А

    В последнее время дома у «быков» не очень хорошие результаты. Они проиграли в трех их четырех последних встреч. Да и пропускают хозяева сейчас много. На «Олимпико» им прилетело 6 мячей в трех встречах.

    «Дженоа»

    «Дженоа» имеет результаты не лучше. Гости выиграли в прошлом матче 2:1 у «Сассуоло», но перед этим они не побеждали 3 встречи подряд.

    Ранее «красно-синие» проиграли «Интеру» 4:0. На своем поле «грифоны» проиграли 0:1 «Сампдории», а также в гостях у «Лечче» набрали только одно очко (2:2).

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    • Вообще в этом сезоне «Дженоа» ни разу не выиграла на чужом поле. Коллектив проиграл 5 из 9 выездных поединков.

    Добавим, что представители Генуи забивали не менее двух мячей в двух играх Кубка Италии.

    Прогноз

    «Торино» имеет преимущество, если смотреть на последнюю статистику очных противостояний. «Быки» побеждали в трех прошлых встречах. В Турине «Дженоа» не выигрывает с 2009 года.

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    гостевую статистику генуйцев, можно предположить, что им будет довольно сложно пройти дальше. Именно поэтому букмекеры считают фаворитами хозяев — 1.70 против 4.80.

    Мы считаем, что «Торино» выиграет, может даже с минимальным счетом, но все же одержит победу. 0

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    «Торино» — «Дженоа». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Кубка Италии 9 января 2020 года. Прогноз на «Торино» — «Дженоа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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