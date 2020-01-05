«Реал Сосьедад» — «Вильярреал». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 5 января 2020 года

«Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад» занимает пятое место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 31 очко.
«Бело-голубые» одержали девять побед, четырежды сыграли вничью и потерпели пять поражений.
В декабре подопечные Иманола Альгуасила разошлись миром с «Вальядолидом» (0:0) и «Барселоной» (2:2), а также одолели «Осасуну» (4:3).
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После травм у команды из Сан-Себастьяна восстанавливаются Ариц Элустондо, Асьер Ильярраменди, Лука Сангальи и Давид Сурутуса.
«Вильярреал»
«Вильярреал» расположился на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 25 набранными очками.
На счету «желтой субмарины» семь побед, четыре ничьи и семь поражений в 18 сыгранных турах.
В прошлом месяце команда Хавьера Кальехи поделила очки с «Атлетико» (0:0), а также обыграла «Севилью» (2:1) и «Хетафе» (1:0).
Календарь и таблица испанской Примеры
В лазарете «Вильярреала» находится защитник Альберто Морено.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Реал Сосьедада» — 1.92, победа «Вильярреала» — 3.60, ничья — 3.90.
«Бело-голубые» занимают высокое место в турнирной таблице и даже претендуют на завоевание путевки в Лигу чемпионов, и тем не менее, нам кажется, что «желтую субмарину» сильно недооценивают.
В декабре команда Хавьера Кальехи смотрелась очень убедительно, обыграв две команды из топ-6, а также сыграв вничью с «Атлетико».
Исходя из этого, мы бы присмотрелись к ставке «гости не проиграют», которая принимается с коэффициентом 1.88.
Также логичной выглядит ставка «тотал голов больше 2,5» за 1.60, поскольку обе команды в среднем забивают почти по два гола за игру. 0