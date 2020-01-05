«Реал Сосьедад» — «Вильярреал». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 5 января 2020 года

В воскресенье, 5 января, «Реал Сосьедад» на своем поле примет «Вильярреал» в рамках 19-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Аноэта», начнется в 16:00 по московскому времени. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Вильярреал».

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» занимает пятое место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 31 очко.

«Бело-голубые» одержали девять побед, четырежды сыграли вничью и потерпели пять поражений.

В декабре подопечные Иманола Альгуасила разошлись миром с «Вальядолидом» (0:0) и «Барселоной» (2:2), а также одолели «Осасуну» (4:3).

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После травм у команды из Сан-Себастьяна восстанавливаются Ариц Элустондо, Асьер Ильярраменди, Лука Сангальи и Давид Сурутуса.

«Вильярреал»

«Вильярреал» расположился на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 25 набранными очками.

На счету «желтой субмарины» семь побед, четыре ничьи и семь поражений в 18 сыгранных турах.

В прошлом месяце команда Хавьера Кальехи поделила очки с «Атлетико» (0:0), а также обыграла «Севилью» (2:1) и «Хетафе» (1:0).

Календарь и таблица испанской Примеры

В лазарете «Вильярреала» находится защитник Альберто Морено.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Реал Сосьедада» — 1.92, победа «Вильярреала» — 3.60, ничья — 3.90.

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«Бело-голубые» занимают высокое место в турнирной таблице и даже претендуют на завоевание путевки в Лигу чемпионов, и тем не менее, нам кажется, что «желтую субмарину» сильно недооценивают.

В декабре команда Хавьера Кальехи смотрелась очень убедительно, обыграв две команды из топ-6, а также сыграв вничью с «Атлетико».

Исходя из этого, мы бы присмотрелись к ставке «гости не проиграют», которая принимается с коэффициентом 1.88.

Также логичной выглядит ставка «тотал голов больше 2,5» за 1.60, поскольку обе команды в среднем забивают почти по два гола за игру. 0