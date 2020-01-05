«Джиллингем» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 2.9) и ставки на матч Кубка Англии по футболу 5 января 2020 года

«Джиллингем»
«Джиллингем» провел уже три поединка в Кубке Англии. Правда, необходимо уточнить, что эти игры состоялись в рамках только двух раундов.
Дело в том, что в первом раунде команде пришлось провести переигровку с «Сандерлендом» после ничьей 1:1 на выезде. В переигровке клуб победил дома 1:0.
Во втором раунде коллектив добился разгромной победы над «Донкастером» со счетом 3:0.
По итогам 24 матчей в четвертом по рангу дивизионе страны Лиге 2 «Джилс» занимают 11 место из 23-х.
«Вест Хэм»
«Вест Хэм» только начинает борьбу в старейшем турнире планеты.
расположился на 16-й строчке в турнирной таблице АПЛ с 22 набранными очками.
В декабре команда Мануэля Пеллегрини проиграла «Вулверхэмптону» (0:2) и «Арсеналу» (1:3), обыграв при этом «Саутгемптон» (1:0). Встреча с «Ливерпулем» была перенесена, поскольку «красные» выступали на клубном чемпионате мира.
Затем кларетовые проиграли 1:2 «Кристал Пэлас» и «Лестеру», после чего клуб уволил тренера и заменил его Дэвидом Мойесом.
Под руководством нового рулевого лондонцы разгромили в рамках АПЛ дома «Борнмут» (4:0).
Прогноз
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,5, тогда как успех хозяев оценивается в 6,0, а ничья — в 4,4.
Рекомендуем ставить на то, что «Вест Хэм» выиграет, и обе команды забьют за 2,9. 0