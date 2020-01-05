«Джиллингем» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 2.9) и ставки на матч Кубка Англии по футболу 5 января 2020 года

В воскресенье, 5 января 2020 года, «Джиллингем» на своем поле примет «Вест Хэм» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Встреча, которая пройдет на стадионе «Пристфилд», начнется в 21:16 по московскому времени. Прогноз на «Джиллингем» — «Вест Хэм».

«Джиллингем»

«Джиллингем» провел уже три поединка в Кубке Англии. Правда, необходимо уточнить, что эти игры состоялись в рамках только двух раундов.

Дело в том, что в первом раунде команде пришлось провести переигровку с «Сандерлендом» после ничьей 1:1 на выезде. В переигровке клуб победил дома 1:0.

Во втором раунде коллектив добился разгромной победы над «Донкастером» со счетом 3:0.

По итогам 24 матчей в четвертом по рангу дивизионе страны Лиге 2 «Джилс» занимают 11 место из 23-х.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» только начинает борьбу в старейшем турнире планеты.

расположился на 16-й строчке в турнирной таблице АПЛ с 22 набранными очками.

В декабре команда Мануэля Пеллегрини проиграла «Вулверхэмптону» (0:2) и «Арсеналу» (1:3), обыграв при этом «Саутгемптон» (1:0). Встреча с «Ливерпулем» была перенесена, поскольку «красные» выступали на клубном чемпионате мира.

Затем кларетовые проиграли 1:2 «Кристал Пэлас» и «Лестеру», после чего клуб уволил тренера и заменил его Дэвидом Мойесом.

Под руководством нового рулевого лондонцы разгромили в рамках АПЛ дома «Борнмут» (4:0).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,5, тогда как успех хозяев оценивается в 6,0, а ничья — в 4,4.

Рекомендуем ставить на то, что «Вест Хэм» выиграет, и обе команды забьют за 2,9. 0