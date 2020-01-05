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    Пройдет ли «Вест Хэм» «Джиллингем»?

    «Джиллингем» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 2.9) и ставки на матч Кубка Англии по футболу 5 января 2020 года

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    Прогноз на «Джиллингем» — «Вест Хэм»
    «Вест Хэм» начинает выступления в Кубке Англии
    В воскресенье, 5 января 2020 года, «Джиллингем» на своем поле примет «Вест Хэм» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Встреча, которая пройдет на стадионе «Пристфилд», начнется в 21:16 по московскому времени. Прогноз на «Джиллингем» — «Вест Хэм».

    «Джиллингем»

    «Джиллингем» провел уже три поединка в Кубке Англии. Правда, необходимо уточнить, что эти игры состоялись в рамках только двух раундов.

    Дело в том, что в первом раунде команде пришлось провести переигровку с «Сандерлендом» после ничьей 1:1 на выезде. В переигровке клуб победил дома 1:0.

    Во втором раунде коллектив добился разгромной победы над «Донкастером» со счетом 3:0.

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    По итогам 24 матчей в четвертом по рангу дивизионе страны Лиге 2 «Джилс» занимают 11 место из 23-х.

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» только начинает борьбу в старейшем турнире планеты.

    расположился на 16-й строчке в турнирной таблице АПЛ с 22 набранными очками.

    В декабре команда Мануэля Пеллегрини проиграла «Вулверхэмптону» (0:2) и «Арсеналу» (1:3), обыграв при этом «Саутгемптон» (1:0). Встреча с «Ливерпулем» была перенесена, поскольку «красные» выступали на клубном чемпионате мира.

    Затем кларетовые проиграли 1:2 «Кристал Пэлас» и «Лестеру», после чего клуб уволил тренера и заменил его Дэвидом Мойесом.

    Под руководством нового рулевого лондонцы разгромили в рамках АПЛ дома «Борнмут» (4:0).

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,5, тогда как успех хозяев оценивается в 6,0, а ничья — в 4,4.

    Рекомендуем ставить на то, что «Вест Хэм» выиграет, и обе команды забьют за 2,9. 0

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