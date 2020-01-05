«Челси» — «Ноттингем Форест». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч Кубка Англии по футболу 5 января 2020 года

«Челси»
«Челси» только начинает борьбу в старейшем турнире планеты.
Клуб в последнее время выступает нестабильно, чередуя победные результаты с поражениями или ничьими в АПЛ. Еще в середине декабря «синие» уступили в родных пенатах 0:1 «Борнмуту».
Потом одолели 2:0 «Тоттенхэм» в его логове, после чего были повержены дома 0:2 «Саутгемптоном», а накануне по-волевому переиграли в гостях «Арсенал» — 2:1.
В предыдущем туре лондонцы сыграли вничью с «Брайтоном» (1:1) на выезде в АПЛ. После 21 тура «аристократы» с 36 очками находятся на четвертой позиции в турнирной таблице.
«Ноттингем Форест»
«Ноттингем Форест» также еще не провел ни одного матча в Кубке Англии. Примечательно, в прошлом сезоне клуб противостоял «Челси» именно на этой стадии турнира в этот же день 5 января.
Тогда «Синие» победили со счетом 2:0 и прошли в следующий раунд.
По итогам 25 тура Чемпионшипа клуб разместился на четвертом месте в зоне плей-офф, имея на своем счету 43 балла. Коллектив оторвался от седьмой непроходной строчки на три очка.
«Лесники» демонстрируют хорошую форму, выиграв в трех предыдущих поединках кряду.
Прогноз
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,18, тогда как успех гостей оценивается в 13,0, а ничья — в 7,5.
Рекомендуем ставить на то, что «Челси» выиграет, и обе команды забьют за 2,25. 0