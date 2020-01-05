«Челси» — «Ноттингем Форест». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч Кубка Англии по футболу 5 января 2020 года

В воскресенье, 5 января 2020 года, «Челси» на своем поле примет «Ноттингем Форест» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Встреча, которая пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж», начнется в 17:01 по московскому времени. Прогноз на «Челси» — «Ноттингем Форест».

«Челси»

«Челси» только начинает борьбу в старейшем турнире планеты.

Клуб в последнее время выступает нестабильно, чередуя победные результаты с поражениями или ничьими в АПЛ. Еще в середине декабря «синие» уступили в родных пенатах 0:1 «Борнмуту».

Потом одолели 2:0 «Тоттенхэм» в его логове, после чего были повержены дома 0:2 «Саутгемптоном», а накануне по-волевому переиграли в гостях «Арсенал» — 2:1.

В предыдущем туре лондонцы сыграли вничью с «Брайтоном» (1:1) на выезде в АПЛ. После 21 тура «аристократы» с 36 очками находятся на четвертой позиции в турнирной таблице.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» также еще не провел ни одного матча в Кубке Англии. Примечательно, в прошлом сезоне клуб противостоял «Челси» именно на этой стадии турнира в этот же день 5 января.

Тогда «Синие» победили со счетом 2:0 и прошли в следующий раунд.

По итогам 25 тура Чемпионшипа клуб разместился на четвертом месте в зоне плей-офф, имея на своем счету 43 балла. Коллектив оторвался от седьмой непроходной строчки на три очка.

«Лесники» демонстрируют хорошую форму, выиграв в трех предыдущих поединках кряду.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,18, тогда как успех гостей оценивается в 13,0, а ничья — в 7,5.

Рекомендуем ставить на то, что «Челси» выиграет, и обе команды забьют за 2,25. 0