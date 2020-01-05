«Брешиа» — «Лацио». Прогноз и ставки на матч Серии А 5 января 2020 года

В 18 туре итальянской Серии А «Брешиа» примет на своем поле «Лацио». Хозяева примут соперника на «Марио Ригамонти» 5 января. Начало матча в 14:30 по московскому времени. Прогноз на «Брешиа» — «Лацио».

«Брешиа»

«Ласточки» начали декабрь с выездной победы над СПАЛом (1:0), которая прервала серию из ничьей и восьми поражений, став первым выигрышем в официальных матчах с сентября.

Этот матч стал первым для «Брешии» под руководством Эудженио Корини, сменившего уволенного наставника команды Фабио Гроссо. Заодно в состав вернулся Марио Балотелли, разругавшийся с прошлым наставником.

Все прогнозы на Серию А

Затем бело-голубые развили успех, разгромив дома «Лечче» со счетом 3:0. На этом хорошие новости кончились — уже в следующем матче «Брешиа» дома уступила «Сассуоло» (0:2).

В последнем матче «Брешиа» на последних минутах упустила выездную победу над «Пармой» (1:1) и с 14 очками после 17 матчей занимает 18 место. Разница мячей 15-29, 4 гола забил Балотелли.

«Лацио»

Декабрь римляне начали с того, что дома разгромили «Удинезе» (3:0), после чего там же одолели «Юве» (3:1). Счет открыли туринцы, но после получили мяч в раздевалку и еще два в концовке.

Выезд в гости к «Ренну» обернулся поражением в Лиге Европы со счетом 0:2. Пропустив в первом тайме, римляне имели шансы до 87-й минуты, когда «Ренн» удвоил счет.

Затем «Лацио» вырвал на последних минутах волевую гостевую победу над «Кальяри» (2:1) в Серии А, а в последнем матче завоевал Суперкубок Италии, победив «Ювентус» со счетом 3:1.

После 17 туров Серии А «Лацио» с 36 очками на 3-м месте. Разница мячей 38-16, 17 голов забил Чиро Иммобиле, еще 6 Хоакин Корреа и 4 гола — Фелипе Кайседо.

Календарь и таблица Серии А

Последний раз команды встречались в сезоне 2010/11, «Лацио» выиграл оба матча, победив 1:0 дома и 2:0 в гостях.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Брешии» — 4.55, победа «Лацио» — 1.70, ничья в основное время — 3.45.

Римский клуб набрал отличный ход и даже переиграл «Ювентус», так что одержать победу над аутсайдером, даже на выезде, ему не составит труда.

Можно ждать результативного матча — интересны варианты ТБ 2,5 за 1.55 и «Обе забьют» за 1,55. 0