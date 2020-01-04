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    «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч Кубка Англии 4 января 2019 года

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    Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»
    Уле Гуннар Сульшер
    В субботу, 4 января, «Вулверхэмптон» будет принимать на своем поле «Манчестер Юнайтед» в рамках 3-го раунда Кубка Англии. Начало — в 20:31 мск. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед».
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 04 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 2.35
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    «Вулверхэмптон»

    В начале декабря «Вулверхэмптон» в рамках АПЛ сыграл вничью с «Шеффилдом» (1:1) и победил «Вест Хэм» со счетом 2:0.

    Выезд в гости к «Брайтону» завершился вничью 2:2, а вернувшись на родной стадион «волки» разгромили «Бешикташ» (4:0) в матче Лиги Европы.

    Затем «Вулверхэмптон» дома уступил «Тоттенхэм» (1:2), пропустив на последних минутах, и на выезде одолел «Норвич» (2:1).

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    В следующем матче «волки» на своем поле сумели вырвать на последних минутах победу у «Манчестер Сити» (3:2), проигрывая по ходу матча 0:2.

    В позапрошлом туре команда проиграла на выезде «Ливерпулю» (0:1). В прошлом поединке команда гостила у набравшего ход аутсайдера «Уотфорда» и уступила — 1:2.

    После 21 тура «Вулверхэмптон» с 30 очками занимает седьмое место в таблице АПЛ. В Кубке Англии команда проведет первую игру в нынешнем розыгрыше.

    «Манчестер Юнайтед»

    Декабрь «МЮ» начал с выездной ничьей с «Астон Виллой» (2:2), обменявшись с «вилланами» голами в первом и втором тайме. Затем подопечные Уле Гуннара Сульшера на своем поле обыграли «Тоттенхэм» (2:1) и в гостевом матче справились с «Манчестер Сити» (2:1).

    В не имеющем турнирного значения домашнем матче Лиги Европы с «Алкмаром» манкунианцы разгромили соперника со счетом 4:0, после чего разошлись миром с «Эвертоном» (1:1) в АПЛ.

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    Обыграв в матче Кубка Лиги «Колчестер» (3:0), «красные дьяволы» в рамках АПЛ уступили «Уотфорду» (0:2), после чего дома разгромили «Ньюкасл» (4:1).

    Последней игрой в году стала победа над «Бернли» на выезде со счетом 2:0, а вот 2020-й начать на мажорной ноте не получилось. Манкунианцы гостили у «Арсенала» и уступили — 0:2.

    В таблице АПЛ «МЮ» занимает пятое место, набрав 31 очко.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 2.37, тогда как успех гостей оценивается в 3.05, а ничья — в 3.30.

    Нагрузка на команды сейчас большая, а Кубок Англии уже далеко не такой привлекательный турнир для его участников, как это было раньше. Команды вряд ли будут осторожничать, поэтому ждем результативной игры. Предлагаем поставить на то, что обе команды забьют за 1.70. 0

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    «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч Кубка Англии 4 января 2019 года. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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