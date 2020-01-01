«Вест Хэм» — «Борнмут». Прогноз (к. 3.3) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 1 января 2020 года

«Вест Хэм»
«Вест Хэм» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии с 19 набранными очками.
«Молотобойцы» записали на свой счет пять побед, четыре ничьи и 10 поражений в 19 сыгранных матчах.
В декабре команда Мануэля Пеллегрини проиграла «Вулверхэмптону» (0:2) и «Арсеналу» (1:3), обыграв при этом «Саутгемптон» (1:0). Встреча с «Ливерпулем» была перенесена, поскольку «красные» выступали на клубном чемпионате мира.
В двух предыдущих турах кларетовые проиграли 1:2 «Кристал Пэлас» и «Лестеру», после чего клуб уволил тренера и заменил его Дэвидом Мойесом.
«Борнмут»
Декабрь для «вишен» начался с выездного поражения от «Кристал Пэласа» (0:1), при том, что большую часть матча подопечные Эдди Хау играли в большинстве.
Оно стало четвертым подряд — ранее «Борнмут» проиграл «Ньюкаслу» (1:2), «Вулверхэмптону» (1:2) и «Тоттенхэму» (2:3).
Серия поражений продолжилась крупным домашним поражением от «Ливерпуля» (0:3). Черную серию прервала выездная победа над «Челси» (1:0), вырванная на последних минутах.
Однако в последних трех матчах «Борнмут» проиграл «Бернли» (0:1) и «Брайтону» (0:2), а также сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1) дома.
С 20 очками после 20 туров «Борнмут» занимает 16 место в таблице АПЛ.
Прогноз
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,91, тогда как успех гостей оценивается в 3,75, а ничья — в 3,8.
Рекомендуем ставить на то, что «Вест Хэм» выиграет, и обе команды забьют за 3,3. 0