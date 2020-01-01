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    Прервет ли «Норвич» безвыигрышную серию?

    «Норвич» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 4.60) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 1 января 2020 года

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    Прогноз на «Норвич» — «Кристал Пэлас»
    «Норвич» занимает последнее место в АПЛ
    В среду, 1 января 2020 года, «Норвич» на своем поле примет «Кристал Пэлас» в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Карроу Роуд», начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Норвич» — «Кристал Пэлас».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Норвич»

    «Канарейки» закончили ноябрь выездной победой над «Эвертоном» (2:0), прервавшей серию из ничьей и шести поражений.

    В декабре началась новая неудачная серия. «Норвич» на своем поле сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2), после чего проиграл на выезде «Саутгемптону» (1:2).

    После этого «канарейки» дома уступили «Шеффилд Юнайтед» (1:2) и на выезде поделил очки с «Лестером» (1:1).

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    В последних матчах «Норвич» дома уступил «Вулверхэмптону» (1:2), в гостях «Астон Вилле» (0:1) и разошелся миром с «Тоттенхэмом» (2:2).

    После 20 туров «Норвич» с 13 очками занимает последнее, 20 место.

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 27 очков.

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    «Стекольщики» одержали семь побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели семь поражений в 20 сыгранных турах.

    В начале декабря подопечные Ходжсона обыграли только «Борнмут» (1:0). После чего разошлись миром с «Уотфордом» (0:0) и «Брайтоном» (1:1), а также уступили «Ньюкаслу» (0:1).

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    • Безвыигрышная серия была прервана в позапрошлом туре, когда коллектив победил на своем поле «Вест Хэм» (2:1), но в прошлом матче довольствовался ничьей с «Саутгемптоном» (1:1).

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,5, тогда как успех гостей оценивается в 2,8, а ничья — в 3,4.

    Рекомендуем ставить на то, что «Норвич» выиграет, и обе команды забьют за 4,6. 0

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