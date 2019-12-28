«Трабзонспор» — «Кайсериспор». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч чемпионата Турции 28 декабря 2019 года

В субботу, 28 декабря, в рамках 17-го тура турецкой Суперлиги «Трабзонспор» на своей арене примет «Кайсериспор». Начало встречи — в 17:30 по Москве. Прогноз на «Трабзонспор» — «Кайсериспор».

«Трабзонспор»

«Трабзонспор» перед заключительным матчем первого круга расположился на третьем месте в турнирной таблице турецкой Суперлиги, имея в своем активе 29 очков, уступая первой строке пять баллов.

За последние пять встреч в чемпионате «штормы» проиграли только раз, уступив дома в рамках 15 тура «Денизлиспору» со счетом 1:2. Также в этот период была одна ничья и три виктории.

Одна из побед состоялась в минувшем игровом дне, где «бордово-голубые» в непростом выездном поединке смогли минимально переиграть «Коньяспор» (1:0), забив единственный матч в концовке первого тайма.

В восьми домашних играх этого розыгрыша Суперлиги «Трабзонспор» добыл четыре победы, две ничьи и столько же поражений, разница мячей — 15:9.

«Кайсериспор»

«Кайсериспор» — аутсайдер текущего чемпионата Турции. В 16 поединках команда набрала всего десять баллов и отставая на пять очков от спасительной строки.

За минувшие пять встреч «звезды» уступили в четырех поединках и одну встречу выиграли. Стоит отметить, что все поражения были с разгромным счетом.

Виктория состоялась в домашней игре против середняка «Джайкур Ризеспор» (1:0), после чего они дважды проиграли — в гостях 0:3 «Газиантеп ББ» и дома 1:4 «Истанбул ББ» в последнем туре.

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В текущем розыгрыше турецкой Суперлиги «Кайсериспор» в гостях еще не побеждал. В восьми играх команда дважды сыграла вничью при шести поражениях, разница мячей — 6:22.

В прошлом чемпионате Турции «Трабзонспор» дважды обыграл «Кайсериспор»: 4:2 дома и 2:0 на выезде.

Прогноз на «Трабзонспор» — «Кайсериспор»

В предстоящем матче букмекеры отдают ощутимый перевес хозяевам: победа «Трабзонспора» — 1.19, победа «Кайсериспора» — 15.00, ничья — 8.50.

Прогнозируем, что на своей арене третья команда Турции крупно обыграет последнюю команду первенства. 0