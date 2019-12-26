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    Удержатся ли «клинки» на пятой позиции?

    «Шеффилд Юнайтед» — «Уотфорд». Прогноз (к. 3.00) и ставки на матч чемпионата Англии 26 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Шеффилд Юнайтед» — «Уотфорд»
    Джон Флек
    В четверг, 26 декабря, в 19-м туре английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» на «Бремелл Лейн» примет «Уотфорд». Начало встречи — в 18:00 по Москве. Прогноз на «Шеффилд Юнайтед» — «Уотфорд».

    «Шеффилд Юнайтед»

    Перед последним туром первого круга «Шеффилд Юнайтед» расположился на пятой позиции в турнирной таблице АПЛ, отставая от топ-4 на четыре пункта.

    «Клинки» за последние 11 матчей чемпионата проиграл всего лишь в одном поединке. Поражение состоялось 5 декабря на своей территории от «Ньюкасла» со счетом 0:2.

    После той неудачи «полосатые» победили в трех поединках английского первенства подряд, одолев поочередно 2:1 «Норвич» в гостях, 2:0 дома «Астон Виллу» и 1:0 «Брайтон» на выезде.

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    На «Бремелл Лейн» в этом розыгрыше АПЛ выступает хуже, чем на выезде. В девяти поединках команда победила в четырех из них, один матч свела вничью и четыре встречи проиграла, разница мячей — 11:9.

    «Уотфорд»

    «Уотфорд» в прошлом туре чемпионата Англии смог сотворить сенсацию, обыграв на своей арене «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.

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    • Этой викторией «шершни» смогли прервать свою 5-матчевую безвыигрышную серию, где они четыре игры проиграли при одном ничейном исходе.

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    • Но покинуть последнюю позицию в турнирной таблице АПЛ «золотисто-красные» не смогли. У них на счету находится 12 очков и отставание от спасительной строки аж шесть пунктов.

    В девяти гостевых играх этого розыгрыша Премьер-лиги «Уотфорд» победил лишь раз, еще два поединка он свел вничью и шесть встреч проиграл, разница забитых и пропущенных — 5:19.

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    В первом круге на поле Уотфорда эти коллективы сыграли вничью со счетом 0:0.

    Прогноз на «Шеффилд Юнайтед» — «Уотфорд»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «ШЮ» — 1.95, победа «Уотфорда» — 4.55, ничья — 3.60.

    На своей арене пятая команда Англии должна справиться с аутсайдером лиги, но сделает это, скорее всего, не совсем результативно. 0

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