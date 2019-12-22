«Падерборн» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч Бундеслиги 22 декабря 2019 года

В 17 туре немецкой Бундеслиги «Падерборн» будет принимать «Айнтрахт». Игра пройдет на «Бентелер Арене» 22 декабря. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Падерборн» — «Айнтрахт».

«Падерборн»

Сейчас коллектив из одноименного немецкого города является худшим представителем Бундеслиги. За 16 туров эта команда заработала всего 9 очков, из-за чего она идет последней в таблице.

После вылета из Кубка Германии от «Байера» (0:1) подопечные Штеффена Баумгарта не могли победить еще в течение четырех встреч.

В этих поединках «Падерборн» уступил «Хоффенхайму» (0:3) и «Аугсбургу» (0:1), а в 12 туре чемпионата на «Сигнал Идуна Парк» гости расписали мировую с «Боруссией» Д (3:3), после чего команда проиграла «РБ Лейпцигу» (2:3).

Все прогнозы на Бундеслигу

В декабре подопечные Штеффена Баумгарта сумели победить «Вердер» (1:0), сыграли вничью с «Унионом» (1:1) и были биты «Боруссией» М (0:2).

«Айнтрахт»

Вследствие неудачных результатов в последних играх клуб из Франкфурта-на-Майне занял 12 строчку в турнирной таблице чемпионата с 18 баллами на своем счету.

В последних шести поединках во всех турнирах подопечные Ади Хюттера выиграли всего 1 раз. В матче группового этапа Лиги Европы гости на «Эмирейтс» одолели «Арсенал» (2:1).

После этого «Айнтрахт» не побеждал. В 13 туре Бундеслиги «орлы» были слабее «Майнца» (1:2), а в следующей встрече этот клуб разошелся миром с «Гертой» (2:2).

Другие три поединка и вовсе были провалены. В них «Айнтрахт» уступил «Витории» Гимарайнш (2:3), «Шальке» (0:1) и «Кельну» (2:4).

Прогноз

На победу «Падерборна» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,35, на ничью — 4,20, а на победу «Айнтрахта» — 2,00.

Поединок против главного аутсайдера Бундеслиги будет хорошей возможностью для «орлов» начать выбираться из кризиса. Наш прогноз на матч — победа «Айнтрахта» с коэффициентом 2,00. 0