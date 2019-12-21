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    «Валенсия» продлит серию без поражений?

    «Вальядолид» — «Валенсия». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч чемпионата Испании 21 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Вальядолид» — «Валенсия»
    Ферран Торрес
    В субботу, 21 декабря, в рамках 18-го тура испанской Примеры «Вальядолид» на стадионе «Хосе Соррилья» сыграет с «Валенсией». Начало игры — в 23:00 по мск. Прогноз на «Вальядолид» — «Валенсия».
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    Футбол. Испания. Примера 21 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 3.65
  • X
  • 3.45
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    «Вальядолид»

    «Вальядолид» перед стартом 18 тура идет на 15 месте в турнирной таблице Примеры. У команды на счету 19 баллов и опережение зоны вылета на пять пунктов.

    «Фиолетово-белые» не могут победит в последних пяти матчах чемпионата, проиграв в этом отрезке три игры при двух ничейных результатах.

    Накануне они прервали свою безвыигрышную серию, одолев в Кубке Короля четвертолиговую «Толосу» (3:0), а в последнем матче чемпионата «пусела» уступила в гостях «Хетафе» (0:2), а перед этим дважды сыграла вничью по 0:0.

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    • На «Хосе Соррилья» в текущей Примере «Вальядолид» добыл только две победы в семи встречах, еще четыре поединка свел вничью и раз проиграл, разница мячей — 7:3.

    «Валенсия»

    У «летучих мышей» на данный момент 5-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, где они три встречи выиграли и дважды сыграли вничью.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Последний свой матч «оранжевые» провели на прошлых выходных, в котором поделили очки на своей территории с мадридским «Реалом» (1:1), а перед этим они одолели в ЛЧ «Аякс» (1:0) и вышли в 1/8 финала турнира, где сыграют с итальянской «Аталантой».

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    В турнирной таблице испанского первенства левантийцы разместились на восьмой позиции, набрав в 17 поединках 27 очков, находясь на расстоянии одной виктории от топ-4.

    В восьми выездных играх этой Примеры «Валенсия» одержала три победы, раз сыграла вничью и четыре поединка проиграла, разница забитых и пропущенных — 12:15.

    Стоит отметить, что участие в этой игре российского хавбека Дениса Черышева находятся под вопросом.

    В прошлом чемпионате «Вальядолид» дома уступил своему предстоящему противнику (0:2), а в Валенсии команды сыграл вничью — 1:1.

    Прогноз на «Вальядолид» — «Валенсия»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Валенсии» — 2.25, победа «Вальядолида» — 3.60, ничья — 3.40.

    В этом поединке мы прогнозируем, что гости смогут увезти очки из Вальядолида, и при этом матч будет не особо результативным. 0

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