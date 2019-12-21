«Ренн» — «Бордо». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата Франции 21 декабря 2019 года

«Ренн»
Несколько дней тому назад «Ренн» проиграл 2:3 в гостях «Амьену» в рамках Кубка Лиги, прервав т.с. свою 5-матчевую победную серию, где четыре игры пришлись на игры Лиги 1.
Переиграть в этот период в чемпионате удалось «Сент-Этьен» (2:1), «Мец» (1:0), «Анже» (2:1) и «Лион» (1:0), а также римский «Лацио» (2:0) на групповом этапе Лиги Европы.
В турнирной таблице чемпионата Франции бретонцы с 30 очками находятся на четвертой позиции, в одном балле позади третьего «Лилля», имея при этом одну игру в запасе.
В восьми встречах на «Роазон Парк» в этой Лиги 1 «Ренн» добыл пять викторий, дважды проиграл и одну встречу свел вничью, разница мячей — 14:10.
«Бордо»
«Бордо» с 26 баллами находится на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Франции, уступая четыре балла своему предстоящему сопернику, у которого на игру меньше.
После удачной 6-матчевой беспроигрышной серии, где «жирондинцы» добыли четыре победы и дважды сыграли вничью, последние три встречи они проиграли.
Сперва команда дважды уступила в чемпионате, проиграв в этот период на выезде 1:3 «Марселю» и 0:1 на своем поле «Страсбуру». В среду состоялось поражение от «Бреста» (0:2) в Кубке Лиги.
«Бордо» в девяти выездных поединках смог победить в трех из них, столько же игр закончил мировыми исходами и трижды проиграл, разница забитых и пропущенных — 13:14.
В прошлом сезоне «Ренн» на своем поле взял верх над «Бордо» со счетом 2:0, а в другом поединке была ничья — 1:1.
Прогноз на «Ренн» — «Бордо»
Прогнозируем, что «Ренн», находящийся в превосходной форме, сможет добыть три очка в предстоящей игре. 0