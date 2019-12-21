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    «Реймс» — «Лион»: будет «низовой» поединок?

    «Реймс» — «Лион». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч чемпионата Франции 21 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Реймс» — «Лион»
    «Реймс»
    В субботу, 21 декабря, в 19-м туре французской Лиги 1 «Реймс» на своей арене примет «Лион». Игра начнется в 22:45 по мск. Прогноз на «Реймс» — «Лион».
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    Футбол. Франция. Лига 1 21 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Реймс»

    У «Реймса» на данный момент 6-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, где команда победила в последних трех из них.

    В этом периоде викторий «красно-белые» дома одолели 3:1 «Сент-Этьен» и в гостях 1:0 «Тулузу» в рамках Лиги 1, а также накануне переиграли в Кубке Лиги 1:0 «Монпелье» на своей арене.

    После 17 матчей у дружины Давида Гийона находится 27 зачетных баллов, с которыми она идет на шестой позиции в Лиге 1, отставая от зоны Лиги чемпионов всего на четыре пункта.

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  • 28/11/2019

    • Из девяти домашних встреч «Реймс» проиграл только одну, трижды победил и пять встреч свел вничью, разница забитых и пропущенных — 8:4.

    «Лион»

    В среду «Лион» на своей территории одолел «Тулузу» со счетом 4:1 в рамках Кубка Лиги. Этой викторией «ткачи» прервали серию из двух поражений, которая пришлась на матч Лиги 1 и ЛЧ.

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    Сперва в этом отрезке «аристократы» расписали домашнюю мировую с немецким «Лейпцигом» (2:2), позволившая им выйти в 1/8 ЛЧ, а затем также дома уступили «Ренну» (0:1) в рамках чемпионата страны.

    Все прогнозы на Лигу 1

    С 25 очками в копилке «львы» разместились восьмом месте в турнирной таблице французского первенства, находясь на расстоянии пяти баллов от зоны еврокубков.

    В девяти выездных играх этой Лиги 1 «Лион» добыл четыре победы, две встречи свел вничью и трижды проиграл, разница мячей — 17:11.

    В прошлом сезоне «Реймс» на своем арене одолел предстоящего противника — 1:0, а в Лионе команды сыграли 1:1.

    Прогноз на «Реймс» — «Лион»

    На своей арене «Реймс» очень надежно играет в защите (пропустил только четыре мяча в девяти играх). Прогнозируем, что и эта встреча будет «низовой». 0

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    «Реймс» — «Лион». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч чемпионата Франции 21 декабря 2019 года. Прогноз на «Реймс» — «Лион». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.61
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