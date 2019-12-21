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    «Ньюкасл» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч АПЛ 21 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Ньюкасл» — «Кристал Пэлас»
    Игроки «Ньюкасла»
    В 18 туре английской Премьер-лиги «Ньюкасл» будет принимать «Кристал Пэлас». Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» 21 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Ньюкасл» — «Кристал Пэлас».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 21 Декабря 2019 года
    Ньюкасл
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    •  Ньюкасл 18:00 Кристал Пэлас Кристал Пэлас
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    «Ньюкасл»

    По завершении 17 туров английского первенства клуб из города Ньюкасл-апон-Тайн имеет на своем счету 22 очка, благодаря чему он идет 11 в таблице.

    После паузы на матчи квалификацию к Евро-2020 «сороки» приняли участие в пяти поединках. И лишь в двух встречах «Ньюкаслу» удалось победить.

    25 ноября подопечные Стива Брюса потерпели поражение от «Астон Виллы» (0:2), а затем смогли дома сыграть вничью с «Ман Сити» (2:2).

    Все прогнозы на АПЛ

    В 15 и 16 турах Премьер-лиги черно-белые одержали верх над «Шеффилдом Юнайтед» (2:0) и «Саутгемптоном» (2:1). В следующем поединке «Ньюкасл» уступил «Бернли» (0:1).

    «Кристал Пэлас»

    Коллектив из южной части Лондона находится на 9 позиции в таблице АПЛ. За 17 туров английского первенства команде удалось завоевать 23 очка.

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    • Не так давно «Кристал Пэлас» пережил серию без побед, которая составила пять матчей. Все началось с поражения от «Ман Сити» (0:2), после чего «стекольщики» расписали мировую с «Арсеналом» (2:2).

    Затем «орлы» уступили «Лестеру» (0:2), «Челси» (0:2) и «Ливерпулю» (1:2). Но 30 ноября лондонцам удалось прервать эту полосу. В 14 туре АПЛ команда одолела «Бернли» (2:0).

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    В следующей встрече «Кристал Пэлас» одержал верх над «Борнмутом» (1:0), а два других матча подопечные Роя Ходжсона завершили ничейными исходами. Это были противостояния с «Уотфордом» (0:0) и «Брайтоном» (1:1).

    Прогноз

    Победа «Ньюкасла» в игре 18 тура оценивается в 2,46, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,15, а на победу «Кристал Пэлас» — 3,20.

    В текущем сезоне клубы могут побороться за еврокубковую зону, но для этого стоит выкладываться на максимум в каждой встрече. Наш прогноз на матч — тотал больше 2 с коэффициентом 1,81. 0

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