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    «Герта» — «Боруссия» М. Прогноз (к. 2.44) и ставки на матч Бундеслиги 21 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Герта» — «Боруссия» М
    Ларс Штиндль
    В 17 туре немецкой Бундеслиги «Герта» будет принимать «Боруссию» М. Игра пройдет на «Олимпийском стадионе» 21 декабря. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Герта» — «Боруссия» М.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 21 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Герта»

    За 16 матчей чемпионата Германии клуб из Берлина заработал 18 баллов. На данный момент эта команда находится на 13 позиции в таблице.

    Не так давно столичный коллектив потерпел поражения в четырех поединках подряд. В начале ноября «Герта» уступила «Униону» (0:1), после чего она проиграла «РБ Лейпцигу» (2:4).

    В 12 туре Бундеслиги «старая дама» была разгромлена «Аугсбургом» (0:4). При новом тренере этот коллектив уступил «Боруссии» Д (1:2).

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    Затем подопечные Юргена Клинсмана разошлись миром с «Айнтрахтом» (2:2), а также победили «Фрайбург» (1:0) и «Байер» (1:0).

    «Боруссия» М

    За 16 туров немецкого первенства клуб из Менхенгладбаха завоевал 34 балла. Сейчас команда находится на втором месте в таблице. Столько же очков имеет и «РБ Лейпциг».

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    • В недавних шести встречах черно-бело-зеленым удалось победить четырежды. В конце октября на евроарене «Боруссия» М одолела «Вольфсберг» (1:0).

    А затем в чемпионате Германии подопечные Марко Розе переиграли «Фрайбург» (4:2) и «Баварию» (2:1). Но этот удачный отрезок прервался матчем в Лиге Европы.

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    В родных стенах клуб из Менхенгладбаха оказался слабее «Башакшехира» (1:2). В 15 туре домашнего первенства «жеребята» уступили «Вольфсбургу» (1:2), а чуть позже «Боруссия» М победила «Падерборн» (2:0).

    Прогноз

    На победу «Герты» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,10, на ничью — 3,70, а на победу «Боруссии» М — 2,25.

    «Жеребята» не могут позволить себе транжирить очки в поединках против соперников, находящихся в нижней части таблицы. Наш прогноз на матч — «Боруссия» М не проиграет и тотал больше 2,5 с коэффициентом 2,44. 0

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