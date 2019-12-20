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    Зацепится ли «Боруссия» Д за очки в Зинсхайме?

    «Хоффенхайм» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч Бундеслиги 20 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Хоффенхайм» — «Боруссия» Д
    Юлиан Вайгль
    В 17 туре немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» будет принимать «Боруссию» Д. Игра пройдет на «Вирзоль-Рейн-Неккар-арене» 20 декабря. Начало встречи — в 22:30 мск. Прогноз на «Хоффенхайм» — «Боруссия» Д.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Хоффенхайм»

    После 16 матчей чемпионата Германии сине-белые находятся на 8 месте в турнирной таблице с 24 баллами на счету. От своего ближайшего оппонента команда отстает на 6 пунктов.

    8 декабря «Хоффенхайм» на выезде с минимальной разницей в счете одолел «Кельн» (2:1). Это был шестой кряду победный поединок для «деревенских».

    Но затем подопечные Алфред Шредера получили пять голов от «Майнца» (1:5), расписали мировую с «Фортуной» (1:1), а также потерпели поражение от «РБ Лейпцига» (1:3).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В 15 туре Бундеслиги «Хоффенхайм» на своем поле уступил «Аугсбургу» (2:4). В последней на сегодняшний день встрече сине-белые одержали верх над «Унионом» (2:0).

    «Боруссия» Д

    В 16 встречах в рамках немецкого первенства клуб из Дортмунда заработал 30 очков. С разницей мячей 40:22 команда замыкает тройку лидеров Бундеслиги.

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    • Последний раз черно-желтые проигрывали 27 ноября. В поединке на «Камп Ноу» гости не справились с тройкой атаки «Барселоны», уступив со счетом 1:3.

    Затем «Боруссия» Д победила в четырех матчах. В 13 и 14 турах Бундеслиги подопечные Люсьена Фавра разобрались с «Гертой» (2:1) и «Фортуной» (5:0).

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    В Лиге чемпионов «шмели» одолели пражскую «Славию» (2:1), а несколькими днями позже они переиграли «Майнц» (4:0). В 16 туре чемпионата на «Сигнал Идуна Парк» хозяева расписали мировую с «РБ Лейпцигом» (3:3).

    Прогноз

    На победу «Хоффенхайма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4,40, на ничью — 4,20, а на победу «Боруссии» Д — 1,75.

    Сейчас «шмели» находятся в хорошей форме и забивают соперникам много голов, но «деревенские» уже в этом сезоне отбирали очки у сильнейших команд первенства. Наш прогноз на матч — «Боруссия» Д не проиграет и тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,88. 0

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