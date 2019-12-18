«Монтерей» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Клубного чемпионата мира по футболу 18 декабря 2019 года

В среду, 18 декабря мексиканский «Монтеррей» встретится с английским «Ливерпулем» в матче 1/2 финала Клубного чемпионата мира. Матч на «Образовательном городском стадионе» в Катаре начнется в 20:30 мск. Прогноз на «Монтерей» — «Ливерпуль».

«Монтерей»

В мае текущего года «Монтерей» выиграл Лигу чемпионов в зоне КОНКАКАФ, что позволило мексиканцам отобраться на клубный ЧМ.

В финале того турнира подопечные Антонио Мохамеда одолели мощный «Тигрес» (1:0 и 1:1). До этого «бело-синие» выигрывали местную Лигу чемпионов лишь в 2013 году.

Команда не проигрывает в рамках национальной лиги уже больше двух месяцев. Перед вылетом на ЧМ «бело-синие» прошли в финал мексиканской Апертуры.

Все прогнозы на футбол

В четвертьфинале они выбили «Сантос Лагуна» (5:2 дома и 1:1 в гостях), после чего победили в полуфинале «Некаксу» (2:1 дома и 1:0 в гостях).

В рамках четвертьфинала клубного чемпионата мира «Монтерей» одолел катарский «Аль-Садд» (3:2). Мексиканцы выглядели чуть лучше, почти все 90 минут контролировали ход матча.

Лучшего достижения на ККМ «Монтерей» добивался в 2012 году, заняв третье место. В полуфинале мексиканцы проиграли «Челси» (1:3), а в «утешительном финале» одолели египетский «Аль-Ахли» (2:0).

«Ливерпуль»

Мерсисайдцы отобрались на клубный ЧМ как победили европейской Лиги чемпионов, которая котируется, разумеется, куда выше, чем ее тезка из зоны КОНКАКАФ.

В чемпионате Англии «Ливерпуль» лидирует с солидным отрывом, а единственное поражение в сезоне потерпел еще в сентябре, уступив на выезде «Наполи» (0:2) в Лиге чемпионов.

К матчу с Мексиканцами «Ливерпуль» подходит на фоне серии из пяти побед подряд, обыграв в рамках АПЛ дома «Брайтон» (2:1) и «Эвертон» (5:2) и на выезде разгромив «Борнмут». (3:0).

После этого мерсисайдцы в рамках Лиги чемпионов в гостях справились с «Зальцбургом» (2:0), а вернувшись домой победили «Уотфорд» (2:0).

После этого Юрген Клопп отправил молодежный состав на матч с «Астон Виллой» в четвертьфинале Кубка Лиги, а сам с главной командой отправился в Катар на матч с «Монтереем».

Прогноз

На победу «Монтеррея» букмекеры дают коэффициент 9,25, на ничейный результат в основное время — 6,00, а на победу «Ливерпуля» — 1,25.

Несмотря на плотный график, «Ливерпуль» явный фаворит — «Монтерей» неважно играет на выезде и не без труда справился с «Аль-Саддом». Прогнозируем победу мерсисайдцев.

Можно ждать результативного матча. Мексиканский клуб дважды пропустил от катарцев, так что Салаху, Мане и Фирмино будет где разгуляться. Учитывая проблемы мерсисайдцев с составом, можно ждать, что и «Монтерею» удастся отличиться. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,40 и «обе забьют» за 1,80. 0